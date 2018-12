La categoría es la que se sigue más de cerca en los SAG, pues sólo una vez en las últimas décadas la eventual ganadora del Óscar a mejor película no ha sido nominada a mejor elenco en los SAG. La excepción fue el año pasado cuando The Shape of Water, de Guillermo del Toro, superó la omisión en los SAG para ganar el Óscar a mejor película.