Ensalada Caesar original: el origen inesperado y la receta auténtica paso a paso

La ensalada Caesar surgió por escasez de ingredientes. Esta guía detalla su historia y la preparación original paso a paso.

La ensalada Caesar figura entre los platillos más presentes en restaurantes del mundo. Su fama surgió de una preparación simple. Nació con pocos ingredientes y una técnica precisa.

Con el tiempo, aparecieron muchas versiones. Sin embargo, la receta original mantiene un método claro y un sabor distintivo.

Un origen marcado por la improvisación

La historia ubica la creación en Tijuana en 1924. El autor fue Cesare Cardini. Era un inmigrante italiano y dueño del restaurante Caesar’s. La fecha corresponde al 4 de julio. Ese fin de semana registró alta afluencia de clientes estadounidenses.

El local enfrentó falta de suministros. La causa fue la demanda elevada durante la época de la Prohibición. Ante esa situación, Cardini utilizó ingredientes disponibles. Empleó lechuga romana, huevo, aceite de oliva y crutones.

El chef decidió preparar el aderezo en la mesa. Buscó ofrecer un espectáculo a los comensales. Esa práctica se mantiene en varios restaurantes en la actualidad.

El debate sobre las anchoas

Uno de los puntos más discutidos es el uso de anchoas. La receta original no incluía anchoas enteras ni en pasta. El sabor a pescado provenía de la salsa Worcestershire. Este ingrediente contiene anchoas fermentadas.

Años después, Alex Cardini, hermano del creador, introdujo anchoas a la mezcla. A esa versión la llamó Aviator’s Salad. Con el tiempo, ambas preparaciones se fusionaron. Así surgió la versión más conocida en la actualidad.

Cómo preparar la ensalada Caesar original en casa

La receta mantiene una técnica de emulsión y el uso de ingredientes frescos. A continuación, el paso a paso basado en fuentes especializadas.

Ingredientes clave

Lechuga romana fresca

Aceite de oliva virgen extra

Ajo fresco

Huevo

Jugo de limón

Salsa Worcestershire

Queso Parmesano-Reggiano

Sal y pimienta negra

Crutones de pan

Preparación paso a paso

Aromatizar el tazón

Se frota un diente de ajo en un tazón grande. Se recomienda uno de madera.

Preparar la base líquida

Se mezcla el aceite de oliva con la salsa inglesa. Se añade sal y pimienta. Luego se incorpora el huevo y el jugo de limón. Se bate con fuerza hasta lograr una mezcla espesa.

Agregar la lechuga

Se colocan las hojas de lechuga romana. Deben estar secas. Esto permite que el aderezo se adhiera mejor.

Incorporar los sólidos

Se añade el queso parmesano y los crutones. Se mezcla con movimientos suaves hasta cubrir cada hoja.

Servir de inmediato

Se recomienda consumir al instante. Así se evita que el pan pierda textura y la lechuga firmeza.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.