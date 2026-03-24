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Ensalada Caesar original: el origen inesperado y la receta auténtica paso a paso

La famosa ensalada Caesar nació en Tijuana en 1924. Esta es la receta original con su técnica y los ingredientes que definieron su sabor

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Por El Universal / México / GDA
La ensalada Caesar surgió por escasez de ingredientes. Esta guía detalla su historia y la preparación original paso a paso. (Nikolay Trubnikov)







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