Encuentran limusinas y Rolls-Royce en un hotel abandonado con vínculos criminales

Un youtuber halló autos de lujo abandonados en un hotel cerrado por delitos y reformas ilegales en Macao, China.

Un creador de contenido especializado en exploraciones urbanas descubrió una colección de automóviles de lujo abandonados dentro de un hotel cinco estrellas que operó en Macao, una región especial de China reconocida por su industria de entretenimiento.

La edificación, cerrada desde 2016, estuvo vinculada con presuntos delitos como tráfico de drogas y violencia armada, según indicó el investigador en su canal de YouTube Exploring the Unbeaten Path.

El hallazgo ocurrió tras varios días de búsqueda. El youtuber y su acompañante se guiaron por pistas y finalmente localizaron el hotel abandonado, conocido en su época como “la cafetería de los ricos”.

El establecimiento abrió en 1992 con más de 550 habitaciones. En 2016 fue clausurado por el Gobierno debido a reformas no autorizadas y a una falta total de protocolos contra incendios.

El edificio permaneció cerrado por casi una década. En todo ese tiempo, su interior se mantuvo como un misterio.

Vehículos de alta gama cubiertos de polvo y vandalismo

En el interior del hotel, los exploradores localizaron una Hummer H2 Stretch Limo, una versión limusina del SUV fabricado entre 2002 y 2009. El vehículo tenía la puerta trasera abierta, lo que permitió registrar su estado interior.

A pocos metros encontraron al menos dos unidades del exclusivo Rolls-Royce Phantom. Ambos presentaban vidrios rotos, grafitis y partes visibles deterioradas. Los automóviles estaban cubiertos de polvo.

También hallaron un Mercedes-Benz Clase S, reconocido por ser uno de los sedanes más lujosos del mundo. El vehículo estaba cubierto de tierra.

Fila de minivans Toyota y más reliquias ocultas

En otra parte del edificio encontraron varias minivans de Toyota, entre ellas modelos Alphard y Vellfire. Estas unidades son muy populares en Asia y estaban en distintos grados de abandono.

En el estacionamiento subterráneo, los exploradores identificaron otras unidades de lujo. Entre ellas figuraban un Audi A5 Coupé, un Dodge Charger y una versión limusina extendida del mismo modelo.

La colección completa permaneció oculta dentro del hotel durante años. Se desconoce si los vehículos pertenecían a antiguos huéspedes, al personal o si fueron abandonados por razones ligadas a las actividades ilícitas que rodeaban el lugar.

Un youtuber halló autos de lujo abandonados en un hotel cerrado por delitos y reformas ilegales en Macao, China. (Exploring the Unbeaten Path/YouTube)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.