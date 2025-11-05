Viva

Encuentran limusinas y Rolls-Royce en un hotel abandonado con vínculos criminales

Hotel de cinco estrellas clausurado por ilegalidades escondía una flota de autos de lujo, según reveló un creador de contenido

Por La Nación / Argentina / GDA
Un youtuber halló autos de lujo abandonados en un hotel cerrado por delitos y reformas ilegales en Macao, China.
Un youtuber halló autos de lujo abandonados en un hotel cerrado por delitos y reformas ilegales en Macao, China. (Exploring the Unbeaten Path/YouTube)







La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

