En medio del conflicto, Palestina tendrá su primera representante en Miss Universe: ‘No me define mi sufrimiento’

Nadeen Ayoub, candidata de Palestina en Miss Universe, asumirá desde ahora la responsabilidad de seleccionar a las futuras representantes de su país en el certamen.

La influencer y modelo Nadeen Ayoub, quien reside en Dubái, anunció que representará a Palestina en la edición 2025 de Miss Universe. Se trata de la primera vez que el Estado palestino —parcialmente reconocido a nivel internacional— participará en el certamen.

La figura pública, de 30 años, se prepara para viajar a Tailandia y competir el próximo 21 de noviembre.

En su cuenta de Instagram, Ayoub expresó sentirse “honrada de portar la corona de Miss Universe Palestina” y destacó el precedente que marca al convertirse en la primera mujer en representar a su país en este concurso.

“No me define mi sufrimiento. Me define mi valentía, mis sueños y mi determinación de construir un futuro para mi pueblo”, agregó Ayoub.

Su anuncio, calificado como histórico, también incluyó un mensaje de compromiso: asumió la tarea de representar a cada mujer y a cada niño palestino, especialmente en medio de los momentos de angustia que atraviesa la región.

“Llevar esta banda no es solo un honor... Es una promesa de llevar las historias de un pueblo inquebrantable, los sueños de nuestras hijas, la dignidad de nuestras madres y la voz de una patria que aún vive en cada corazón palestino”, escribió Ayoub.

La joven adelantó que llevará “la voz de su pueblo” al certamen internacional y recordó la dura realidad que enfrenta la población en Gaza. Aseguró, además, que el pueblo palestino se “niega a ser silenciado”.

Primera representante de Palestina en Miss Universe

Además de ser la primera mujer de Palestina en Miss Universe, Nadeen Ayoub, activista y fundadora de la organización Miss Palestina, será la encargada de elegir, a partir de ahora, a las futuras representantes de su país en este certamen. La organización también busca impulsar programas de impacto social.

Paralelamente, Ayoub es creadora de Olive Green Academy, un proyecto enfocado en promover la sostenibilidad a través de la inteligencia artificial, con el objetivo de contribuir a la protección del planeta.

Actualmente, Ayoub divide su residencia entre Dubái y Ramala, en Cisjordania. En 2022 fue designada como representante de Palestina en el concurso Miss Earth, donde logró posicionarse entre las cinco finalistas, de acuerdo con información del diario The National.

Con una licenciatura en Psicología, Ayoub también trabaja como instructora personal y consultora nutricional. Su trayectoria en concursos de belleza inició en 2016, según datos del Instituto para el Entendimiento del Medio Oriente (IMEU, por sus siglas en inglés).

La infancia de la modelo transcurrió entre Palestina, Estados Unidos y Canadá; además, declaró que sus raíces familiares se extienden desde Yafa hasta Cisjordania, donde llegó a desempeñarse como profesora.

Trabajo social y activismo

Como activista, Ayoub busca capacitar a jóvenes palestinas para que se conviertan en líderes filantrópicas. También apoya a mujeres emprendedoras mediante la financiación de pequeños negocios y promueve el acceso a la educación y la atención médica en comunidades vulnerables.

De acuerdo con su organización, existen cuatro programas principales: apoyo educativo, formación e inclusión, fondo de negocios e innovación para mujeres y programa de asistencia médica y de salud.

La iniciativa también abre la posibilidad para que empresas y voluntarios colaboren con donaciones o con proyectos comunitarios enfocados en educación, tutoría y sostenibilidad en Palestina.

Además, la organización informó que en la edición del 2026 seleccionarán a tres ganadoras, quienes tendrán roles de liderazgo dentro de la asociación.

