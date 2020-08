“Si no gano ninguna gala no me voy a frustrar nunca. En otras temporadas ha habido una combinación grande de humoristas y cantantes. En esta no. La producción apostó por cantantes consolidados que conocen bien de canto. Hago lo mío. A la gente le gusta. En redes las mismas personas que no sabían mi potencial como cantante lo reconocen ahora. Mi voz es particular, es barítono fuerte. No es fácil buscar otras voces. A otros compañeros sí se los permite su voz.