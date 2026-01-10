Elías Alvarado confiesa que no se equivocó con esta decisión que tomó hace 12 años

El periodista costarricense Elías Alvarado, corresponsal de Teletica en Estados Unidos, dio a conocer una decisión que tomó hace 12 años y que hoy la vida le confirmó que fue la correcta.

Así lo compartió este sábado 10 de enero, al referirse sobre el momento en que optó por vivir en Nueva York: “¡Cómo todo puede cambiar en cuestión de minutos, días o semanas! La noticia siempre me lleva de un extremo a otro, de un tema a otro. Nunca se sabe qué vamos a informar mañana”, inició su relato.

Alvarado hizo esa reflexión en medio de una larga semana de cobertura por la detención del exdictador venezolano Nicolás Maduro. Cada vez que puede, agradece a Dios por la oportunidad de ejercer el periodismo.

Además, el comunicador agregó: “En lo personal, lo más curioso es que todo pasa en Nueva York. Una ciudad que, una y otra vez, termina siendo el escenario del mundo. Hoy entiendo por qué, hace 12 años, sentí que aquí era donde debía desarrollarme, sin imaginar entonces todo lo que el camino tenía preparado para mí”.

Alvarado ha desarrollado su negocio en Nueva York junto a su esposa y su hijo; es el lugar que durante años lo ha visto crecer y el epicentro de donde desarrolla con pasión su deseo de comunicarle a Costa Rica lo que sucede desde Estados Unidos.