Viva

El Transitarte se guardó la sorpresa y ahora suelta la noticia: este será el concierto internacional de cierre

La municipalidad de San José confirmó este miércoles la agrupación que tendrá a cargo la clausura del evento

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
29/03/2025. Transitarte 2025. Parque Nacional, Parque España, Parque Morazán. Fotografía: Lilly Arce
El Transitarte 2026 se extenderá por tres días en el corazón de San José. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Transitarte 2026TransitarteMunicipalidad de San José
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.