El Transitarte se guardó la sorpresa y ahora suelta la noticia: este será el concierto internacional de cierre

El Transitarte 2026 se extenderá por tres días en el corazón de San José.

El festival Transitarte 2026 tendrá lugar este fin de semana, del 10 al 12 de abril, y desde ya gran parte del público piensa en el cierre. Y no se trata de desear que termine pronto, sino de que el plato fuerte del evento llegará al final.

De forma gratuita, miles podrán disfrutar de un concierto internacional en el parque de La Sabana, escenario que ha sido el predilecto de la actual administración de la Municipalidad de San José.

La expectativa creció gracias a que la municipalidad josefina anunció el cronograma del festival con una única ausencia: el artista estelar.

Al final, la sorpresa se guardó para este miércoles 8 de abril, fecha en que se confirmó que el cierre del Transitarte será al ritmo de cumbia, pues el concierto estará a cargo de la agrupación mexicana Los Ángeles Azules.

Detalles del cierre del Transitarte 2026

Aunque prácticamente todo el festival tendrá lugar en los alrededores del Parque Nacional, hasta llegar a la Plaza de la Democracia, La Sabana concentrará a las masas este domingo en el cierre.

Los Ángeles Azules son de los grupos internacionales que con más frecuencia dan conciertos en Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nación)

La jornada será larga y no tendrá únicamente a los mexicanos. Desde las 10 a. m., quienes visiten el parque josefino tendrán a disposición puestos de comida y de emprendimientos.

A las 3 p. m. iniciará la música, con conciertos de Tapón, Un Rojo Reggae Band y shows de DJs nacionales. Además, Éditus hará una presentación especial, en la que mostrará un adelanto de su musical sobre el cambio climático, titulado 2055, La historia que aún está por escribirse.

Finalmente, Los Ángeles Azules tomarán la tarima principal, a eso de las 7:20 p. m. para encantar al público con sus éxitos El listón de tu pelo, Cómo te voy a olvidar y 17 años, entre muchos más.