Cuando Jair había avanzado unos pasos, Raymundo, fiel a su buen sentido del humor, comentó que seguro lo había confundido con un guarda de la empresa, que también visten de traje. Lo que no se esperaba era que Jair hubiera escuchado, entonces se devolvió unos pasos para decirle que él lo conocía y que sabía que no era un guarda, o sea, quiso arreglar la torta pero más bien la empeoró. Sin embargo, Raymundo no le dio importancia a la confusión, más bien le dio risa. Además, no había lugar al enredo porque los guardas del Canal 7 usan traje oscuro y el de Raymundo era gris claro.