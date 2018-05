El tema de la cosificación de la mujer ha estado más vigente que nunca en los últimos años, no solo en el país, pues el asunto se ha convertido en tendencia mundial. Francamente no entendemos a quién se le pudo haber ocurrido ofrecer un canje tan ofensivo, no solo para las muchachas, sino para la teleaudiencia y una buena parte de la sociedad, en general. Ojalá echen pal saco y no nos vuelvan a revolver el estómago con este tipo de estrategias que, se los aseguramos, lejos de generar rating les restan credibilidad, respeto y audiencia. He dicho.