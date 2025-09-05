Viva

El sentido mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras su último partido con la Selección en Argentina

La familia de Messi lo acompañó en una noche histórica ante Venezuela. Su esposa compartió palabras que conmovieron a millones

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Antonela Roccuzzo se pronunció tras el partido de despedida de Messi en Argentina.
Antonela Roccuzzo se pronunció tras el partido de despedida de Messi en Argentina. (La Nación / Argentina / GDA/La Nación Argentina)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCAntonela RoccuzzoMessiArgentinaEliminatorias
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.