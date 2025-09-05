El sentido mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras su último partido con la Selección en Argentina

Lionel Messi disputó su último partido oficial en Argentina con la camiseta de la selección. El encuentro se realizó en el estadio Más Monumental el jueves 4 de setiembre, en el marco de la antepenúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

La selección argentina venció 3-0 a Venezuela. Messi anotó dos goles y Lautaro Martínez completó el marcador. Sin embargo, más allá del resultado, la noche estuvo marcada por la emoción y la nostalgia.

El capitán ingresó al campo acompañado por sus tres hijos. Thiago (12 años), Mateo (9) y Ciro (7) entraron con él al césped, y luego se dirigieron a uno de los palcos VIP del estadio, donde los esperaba Antonela Roccuzzo junto a otros miembros de la familia.

La esposa de Messi observó todo desde el palco y publicó un mensaje emotivo en redes sociales que rápidamente se volvió viral.

En su cuenta de Instagram, con más de 40 millones de seguidores, expresó su orgullo hacia su esposo. Lo describió como alguien que ha construido todo con amor y esfuerzo, y se mostró agradecida por poder acompañarlo en este camino. Acompañó el texto con fotografías del futbolista junto a sus hijos, tomadas durante el ingreso a la cancha.

“Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo. ¡Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino! Te amamos“, escribió.

La publicación superó los dos millones de me gusta en pocas horas.

Durante el partido, Antonela Roccuzzo fue captada por las cámaras en varias ocasiones. Se le observó animando como una aficionada más y tomando fotografías de su esposo e hijos. También llamó la atención su atuendo, que consistió en la tradicional camiseta celeste y blanca con el número 10, un pantalón negro y una chaqueta combinada. Completó el look con el cabello suelto y peinado hacia un costado.

Aunque todavía le quedan partidos por disputar con la selección, este podría haber sido el último encuentro oficial en suelo argentino para el actual capitán.

