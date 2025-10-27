Viva

El príncipe Andrew dejará mansión real tras presiones por escándalo y disputa por alquiler

El hermano del rey Carlos III perdería el derecho de residir en Royal Lodge hasta 2078, según reportes británicos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Andrew dejará Royal Lodge tras 22 años, en medio de polémicas por su relación con la red criminal de Epstein.
Andrew dejará Royal Lodge tras 22 años, en medio de polémicas por su relación con la red criminal de Epstein. (Canva/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGfamilia real británicapríncipe Andrew
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.