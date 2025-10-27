El príncipe Andrew dejará mansión real tras presiones por escándalo y disputa por alquiler

Andrew dejará Royal Lodge tras 22 años, en medio de polémicas por su relación con la red criminal de Epstein.

El príncipe Andrew aceptó que tendrá que abandonar Royal Lodge, una residencia de lujo con 30 habitaciones ubicada en los terrenos del Palacio de Windsor, donde ha vivido durante más de dos décadas junto a su exesposa, Sarah Ferguson.

Según el diario británico Daily Mail, el inmueble pertenece al Estado, al igual que otras propiedades donde residen miembros de la familia real. En 2003, el príncipe se trasladó a Royal Lodge tras comprometerse a costear una remodelación que ascendió a ocho millones de libras esterlinas. A cambio, se le permitió habitar la propiedad sin pagar alquiler por un periodo de 75 años, hasta 2078.

Sin embargo, el contexto ha cambiado. En las últimas semanas, aumentaron las presiones para que el príncipe abandonara la residencia, debido a su vínculo con la red delictiva del fallecido empresario Jeffrey Epstein. Andrew ya no ejerce funciones oficiales dentro de la monarquía y renunció a todos sus títulos reales, incluido el de Duque de York.

El medio inglés señaló que Carlos III le ofreció a su hermano mudarse a Frogmore Cottage, antigua residencia del príncipe Harry y Meghan Markle. Andrew rechazó la propuesta. Otra opción que se consideró fue Adelaide Cottage, la cual estuvo ocupada por el príncipe William y su familia.

Hasta ahora, no se ha definido cuál será la nueva residencia de Andrew. El diario mencionó que el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, líder de los Emiratos Árabes Unidos, le propuso vivir en Abu Dabi.

La decisión de Andrew de dejar Royal Lodge se habría producido tras la publicación del libro de memorias de Virginia Giuffre, titulado Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice. En la obra, Giuffre detalla presuntos abusos sufridos cuando era menor de edad, tras ser víctima de trata por parte de Epstein. El libro incluye nuevos señalamientos contra el príncipe.

Aunque Andrew ha negado cualquier implicación en la red criminal, en 2022 acordó el pago de una indemnización confidencial a Giuffre, quien aseguró haber sido abusada por él mientras era menor de edad. Giuffre nació en 1983 y falleció en 2025.

