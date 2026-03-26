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‘El preso más sexy del mundo’ reveló cómo las fans enviaban dinero y fotos íntimas a prisión

El exreo relató que su fama viral provocó visitas inesperadas y limitó el contacto con su familia durante su condena en California

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Por O Globo / Brasil / GDA
Jeremy Meeks
Jeremy Meeks explicó cómo la viralidad de su foto policial generó dinero, mensajes y visitas que afectaron su vida en prisión.







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O Globo

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