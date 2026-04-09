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El humor que no ofrece disculpas: mexicano dará show en Costa Rica y no pretende caer bien, sino incomodar

El artista es reconocido por ser frontal, sin filtros e incómodo al tratar temas que podrían considerarse polémicos

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Por Jessica Rojas Ch.
Carlos Ballarta comediante mexicano
El estilo del comediante mexicano Carlos Ballarta se destaca por el humor negro, la crítica social y la sátira sin filtros. Eso es lo que presentará el artista en su espectáculo en Costa Rica. (Cortesía)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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