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El gato que recorre Costa Rica en bicicleta con su dueño: así es la vida de Bruno, el minino cletero

Hace unos años perdió a su mamá, pero Diego encontró un refugio en su mejor amigo, un gatito que incluso lo acompaña cuando sale a hacer ejercicio

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Por Fátima Jiménez
17/03/2026, San José, Tibás, entrevista con Diego Zamora dueño de Bruno, un gato que es su mascota y anda con el por todo el país en bicicleta.
Todos los días, Bruno acompaña a su dueño Diego a entrenar ciclismo. En su corazón, pero también sobre su espalda, este gato tiene un lugar muy especial. (José Cordero)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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