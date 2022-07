Expandir Reproducción automática 1 de 14 "PUNK: Chaos To Couture" Costume Institute Gala NEW YORK, NY - MAY 06: Jennifer Lawrence attends the Costume Institute Gala for the "PUNK: Chaos to Couture" exhibition at the Metropolitan Museum of Art on May 6, 2013 in New York City. Larry Busacca/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == (Larry Busacca)

Un espíritu que golpea, que insulta, que maltrata y que humilla. Así es el fantasma que se aparece frente a algunos famosos extranjeros y costarricenses cuando de recordar la etapa escolar se trata.

¿Malos recuerdos de la escuela? Para ellos, son los peores y no es para menos. Varios cantantes y actores, que ahora son reconocidos a nivel mundial por su gran talento, no siempre fueron aceptados. Todo lo contrario, algunos de ellos fueron víctimas del bullying .

Esta problemática no es ajena a la vida escolar que tuvieron también algunas personalidades de nuestro país, como el maquillista Ángelrafael.

Cuando apenas eran unos jóvenes, famosos como Kate Winslet, Rihanna , Eminem y Tom Cruise , tuvieron que lidiar, día con día, con constantes agresiones psicológicas y físicas.

Los propios artistas internacionales concedieron entrevistas a diversos medios internacionales y, en ellas, abrieron su corazón para contar sobre esa “dura etapa”.

Por ejemplo, Lady Gaga confesó al diario estadounidense Huffington Post que la apariencia física que tenía en su niñez fue razón suficiente para que sus compañeros de escuela se burlaran de ella.

“Mi nariz grande, mi cabello castaño muy rizado y mi sobrepeso marcaron todo. Nunca me pegaron ni mucho menos, pero las ofensas que me hacían me dolían más. Son apodos que nunca olvidaré, pero que prefiero reservarme”, dijo.

Al igual que ella, la actriz Eva Longoria pasó por momentos difíciles en la escuela.

“Mis compañeros siempre me decían que era una niña muy fea. Lo peor del caso es que cuando contaba eso en mi casa, mis padres me decían lo mismo. Ellos me decían que yo era fea y la más morena de la familia. Esos comentarios me marcaron”, contó, en su momento, a la cadena Univisión.

Sin embargo, no todo eran agresiones verbales. En algunos casos, el acoso era tanto que llegaba a convertirse en abuso; el rapero Eminem lo vivió en carne propia.

“Los golpes que a mí me daban no se olvidan, yo creo que aún los siento. Siempre la agarraron contra mí y la verdad no sé por qué. Nadie me ayudó, no encontré apoyo. Los compañeros a mí me pegaron en los baños, en los corredores, me tiraban sobre los casilleros”, contó al Huffington Post .

Además de ellos, el actor Christian de la Fuente, la cantante Christina Aguilera, Jessica Simpson , Jessica Alba y Emma Watson también son perseguidos por ese terrorífico fantasma del bullying .

Jennifer Lawrence Mal ambiente. La guapa y reciente ganadora del Óscar, Jennifer Lawrence, confesó al diario The Sun que fue víctima de bullying . “Cambié muchas veces de escuela porque algunas compañeras eran muy malas conmigo. Cuando ya estaba en la secundaria, las cosas cambiaron un poco. Ya yo estaba posicionada en el medio artístico y, por eso, a uno como que lo respetan. Pero, a pesar de eso, un día una chica repartió invitaciones delante mío para ir a su cumpleaños y a mí no me invitó. Eso también es bullying ”, contó la reconocida actriz, de 22 años.

Robert Pattinson Burlas. El famoso Robert Pattinson, quien encarnó a Edward Cullen en la saga Crepúsculo , contó a Univisión que sus compañeros de clase le pegaban cuando decía que quería ser actor. “Estaba en una escuela en Inglaterra y mis supuestos amigos se reían de mí y hasta me pegaban porque yo quería ser actor, un actor de Hollywood. Era una situación muy incómoda y difícil para mí, yo me sentía mal. En ese tiempo, nadie me defendía; pero por dicha logré superar absolutamente todo y ahora cumplo mis sueños”, comentó el joven, de 26 años.

Paris Jackson Tras cuatro años de la muerte del cantante Michael Jackson, su hija Paris dijo a Univisión que sus compañeros de escuela la agredían. “Varios de ellos intentaron hacerme mucho daño, aunque rara vez lo conseguían. Yo me hacía la fuerte. Había gente que, incluso, me acosaba por Internet, o que me insultaba sin razón alguna. Yo no me metía con nadie, pero de todas maneras buscaban la forma de hacerme la vida imposible. La verdad, nunca dejé que eso me afectara emocionalmente, pero no es fácil”, narró la muchacha, de 15 años.

Elvis Crespo El cantante Elvis Crespo tampoco se salvó de este tipo de maltrato escolar. “Yo fui una víctima más, a mí no me decían nada. A mí no me agredieron psicológicamente. De mí no se burlaban, como sí lo hacen con otros. A mí me pegaban, me caían encima. Lo que hacían era agredirme físicamente, fueron momentos muy difíciles. Pero tuve la dicha de tener una familia que me respaldó en todo momento y, precisamente, eso fue lo que me ayudó a superar todo lo que viví en mi infancia y juventud”, reveló el artista, de 41 años, a TV Notas .

Eva Mendes La actriz Eva Mendes comentó a Univisión que sus compañeros del colegio la lastimaban tanto, que llegó un momento en el que se cansó y decidió enfrentarlos. “En mi adolescencia, yo era muy flaca, mi cuerpo tardó en desarrollarse y, por eso, tenía poco busto. Eso era una excusa totalmente válida para la gente del colegio para molestarme la vida y existencia. Era tanto lo que me decían y la forma en la que lastimaban mis sentimientos y autoestima que llegué a enfrentar a mis agresores”, dijo la famosa, de 39 años.

Tom Cruise El reconocido actor Tom Cruise fue también víctima de burlas en su juventud por haber sido un niño disléxico. El artista, de 50 años, aseguró a los medios: “Tuve que asistir a 15 escuelas diferentes durante toda mi infancia, porque mi familia se mudaba mucho. Durante toda mi etapa escolar recibí el desprecio y la burla por parte de todos mis compañeros. Ellos se burlaban de mí porque tenía dislexia (problema del aprendizaje que causa dificultades en la lectura, la escritura y la ortografía) y también por mi baja estatura”, contó.

Sandra Bullock Los compañeros del colegio de la actriz Sandra Bullock se burlaban de ella por la manera en cómo vestía y hablaba, según contó la misma actriz, de 48 años, en un reportaje de Univisión. “Mis padres viajaban mucho a Alemania y yo obviamente iba con ellos. Cuando ya me establecí en Estados Unidos, los colegiales me discriminaban por la manera en como vestía y hablaba. Me tenían tan traumatizada que empecé a meterme más en la moda estadounidense. Mi familia hasta me mandó a recibir terapias para aprender a hablar bien inglés”.

Chris Colfer Chris Colfer, quien personifica a Kurt Hummel en la serie estadounidense Glee , ha confesado que en la escuela, sus compañeros lo veían como si él fuera un saco de boxeo. “Hoy yo interpretó a un joven gay víctima del bullying en la escuela (en ese programa televisivo), pero lo que muy pocos sabían es que yo sí fui víctima del acoso escolar. Yo siento que en ese tiempo, todos me veían como un saco de boxeo, al que le podían pegar cuanto quisieran. Ni me quiero acordar de eso... ¡Qué fuerte!”, dijo el famoso, de tan solo 22 años.

Kate Winslet Kate Winslet, la protagonista de la exitosa película Titanic (de James Cameron), aseguró que siempre fue criticada por tener unos cuantos kilos de más. “En mi juventud, fui una víctima porque mis compañeros me decían que era una bola de grasa. Eso me lo decían sin el mayor cuidado, ni con una gota de consideración. A ellos, solo les gustaba verme llorar y llorar. Fue muy frustrante, son cosas que no se olvidan fácilmente por más que pase el tiempo”, contó la reconocida artista, de 37 años, en la información divulgada por Univisión.

Justin Bieber El cantante canadiense Justin Bieber dijo que, lamentablemente, él engruesa la lista de jóvenes que han sufrido acoso escolar. “De pequeño me lastimaban mucho, muchísimo. Pero, bueno, creo que la mayoría de la gente ha pasado por esto en algún momento de su vida, pero estoy convencido de que con el tiempo la situación cambiará para bien. Lo que se debe hacer es no darle mucha importancia y listo”. El intérprete, de 19 años, cedió una de sus canciones, Born to Be Somebody , a la banda sonora del documental Bully .

Madonna La Reina del Pop, Madonna, aseguró a Univisión que ella no era “popular” cuando estaba en el colegio y eso despertaba rechazo entre sus compañeros. “Siempre tuve una sensación de melancolía. Cuando yo era niña pasaba mucho tiempo sola y sentía que no encajaba en ninguno de los grupos de la escuela o colegio. No era intelectual, ni popular, ni atleta. En ese momento, yo simplemente era un bicho raro. Nadie me sonreía, pasaba al lado de la gente y me ignoraban. Era como si yo no existiera”, declaró la cantante, de 54 años.

Taylor Lautner Taylor Lautner, quien participó en la saga Crepúsculo , contó que su baja autoestima le ha hecho pasar malos ratos en su juventud. “Nunca fui demasiado seguro de mí mismo. Cuando estaba en el colegio, ya yo era actor y me acosaban por ello, se reían de mí por lo que hacía. Tuve que convencerme a mí mismo de que no podía dejar que eso me afectara. Yo intentaba mostrar que estaba bien, pero esas situaciones siempre desorientan un poco. En fin, esto es lo que me gusta hacer, y voy a continuar haciéndolo”, afirmó el actor, de 21 años.

Tyra Banks A la primera modelo afroamericana en aparecer en Sports Illustrated Swimsuit , Tyra Banks, la intimidaban en el colegio por ser demasiado alta y delgada. “Pasé momentos superincómodos. Yo no sabía ni qué decir o responder. Solo me atacaban, me ponían apodos, me insultaban. Por dicha nunca pasó a ser algo físico, pero de todas maneras me lastimaba mi autoestima. Ahora todo lo veo con una óptica diferente e intentó olvidar esos momentos desagradables que pasé en mi infancia y juventud”, aseguró la famosa, de 39 años.

Eminem El rapero Eminem, de 40 años, no se escapó de esta pesadilla. “Me pegaron en los baños, en los corredores, me tiraban sobre los casilleros. ¡Fue horrible! Odio la etapa escolar, fue la peor de mi vida”, contó. El artista añadió que encontró fortaleza en la música y fue así como se ganó el respeto de los demás. Él compuso la canción Not afraid (Sin miedo) , en la que cuenta lo que sintió cuando fue abusado. “Tal vez puedo ayudar a que alguien supere esos maltratos con mi experiencia personal. Es muy duro superarlo”, dijo.