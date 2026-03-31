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El emotivo homenaje a Angelrafael en ‘De boca en boca’ que conmovió a todos

El maquillista murió el 13 de noviembre del 2024, a los 52 años

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Por Fiorella Montoya

A año y medio de su fallecimiento, el maquillista Angelrafael continúa en la memoria de quienes compartieron con él en vida; y así quedó en evidencia durante el programa De boca en boca de este martes 31 de marzo.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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