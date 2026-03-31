El emotivo homenaje a Angelrafael en ‘De boca en boca’ que conmovió a todos

A año y medio de su fallecimiento, el maquillista Angelrafael continúa en la memoria de quienes compartieron con él en vida; y así quedó en evidencia durante el programa De boca en boca de este martes 31 de marzo.
A año y medio de su fallecimiento, el maquillista Angelrafael continúa en la memoria de quienes compartieron con él en vida; y así quedó en evidencia durante el programa De boca en boca de este martes 31 de marzo.
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