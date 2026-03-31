El emotivo homenaje a Angelrafael en ‘De boca en boca’ que conmovió a todos

A año y medio de su fallecimiento, el maquillista Angelrafael continúa en la memoria de quienes compartieron con él en vida; y así quedó en evidencia durante el programa De boca en boca de este martes 31 de marzo.

El programa tuvo como invitado a Adán Chinchilla, quien también es maquillista y compartió por años con Ángel Rafael. Él estuvo cocinando un arroz con leche durante el programa en vivo.

El recordatorio fue cuando Bismarck Méndez le consultó si tenía alguna canción especial para cantar y bailar mientras realizaba la receta. De inmediato, Adán respondió que la canción Dancing Queen, de ABBA.

“¿Sabe por qué? Esa canción la hacía mucho con Ángel Rafael en el camerino y ahora la escucho y le digo: ‘Bailo con usted’”, comentó, para luego señalar al cielo al recordar a su amigo.

La canción sonó de inmediato y todos empezaron a bailar para recordar al maquillista, quien falleció el miércoles 13 de noviembre del 2024 a los 52 años, tras luchar con un tumor cerebral.

Aunque el maquillista ya no está entre sus compañeros, ellos siempre encuentran formas de recordarlo, así sea con la música.