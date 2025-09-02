Viva

Dos referentes de la batería de Costa Rica darán una ‘masterclass’ de música

Marcos Novoa y Horacio París compartirán sus secretos artísticos este sábado 6 de setiembre

Por Jessica Rojas Ch.
Marcos Novoa Horacio París El Tambor CR
El baterista costarricense Marcos Novoa ha destacado por su trabajo en agrupaciones como Percance y Entrelíneas. (Cortesía Kendall Berrocal)







Jessica Rojas Ch.

