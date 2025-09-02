Dos referentes de la batería de Costa Rica darán una ‘masterclass’ de música

Entre tambores y bolillos, dos grandes exponentes de la batería en Costa Rica compartirán sus secretos artísticos este sábado 6 de setiembre, gracias a la masterclass que organizó El Tambor CR y Repercusiones Podcast.
En el encuentro, los renombrados bateristas Marcos Novoa (Percance, Entrelíneas) y Horacio París (Giantsleeper, Drumeoo) también serán parte de la grabación en vivo del próximo capítulo de Repercusiones Podcast. Los artistas ofrecerán un espacio para preguntas y respuestas con quienes los acompañen.
La clase maestra será en las instalaciones de Mundo Loco, en San Pedro, a partir de las 12:30 p. m.
LEA MÁS: Batería transformó vida de un joven
“Además, la jornada incluirá la experiencia de ver dos baterías en tarima, la posibilidad de compartir un almuerzo en Mundo Loco y un ambiente ideal para disfrutar de un sábado por la tarde en torno a la música y la percusión”, informó la producción en un comunicado de prensa.
Las entradas valen ¢10.000, se pueden cancelar por medio de SINPE Móvil al 7251-3677 (a nombre de Kendall Berrocal).
“Este proyecto busca fortalecer y visibilizar la comunidad baterística en el país, generando un espacio de formación, intercambio y disfrute”, concluyó la información de la organización.
Unión baterística en Costa Rica
El Tambor CR es un proyecto cultural y educativo que nació con el propósito de visibilizar, unir y fortalecer a la comunidad baterística y percusionista en Costa Rica.
Ha funcionado como una plataforma de encuentro y proyección donde convergen estudiantes, maestros, músicos profesionales y amantes de la percusión. A lo largo del año realizan diferentes actividades para fomentar la unión de la comunidad y el aprendizaje colaborativo.