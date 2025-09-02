Dos referentes de la batería de Costa Rica darán una ‘masterclass’ de música

El baterista costarricense Marcos Novoa ha destacado por su trabajo en agrupaciones como Percance y Entrelíneas.

Entre tambores y bolillos, dos grandes exponentes de la batería en Costa Rica compartirán sus secretos artísticos este sábado 6 de setiembre, gracias a la masterclass que organizó El Tambor CR y Repercusiones Podcast.

En el encuentro, los renombrados bateristas Marcos Novoa (Percance, Entrelíneas) y Horacio París (Giantsleeper, Drumeoo) también serán parte de la grabación en vivo del próximo capítulo de Repercusiones Podcast. Los artistas ofrecerán un espacio para preguntas y respuestas con quienes los acompañen.

La clase maestra será en las instalaciones de Mundo Loco, en San Pedro, a partir de las 12:30 p. m.

“Además, la jornada incluirá la experiencia de ver dos baterías en tarima, la posibilidad de compartir un almuerzo en Mundo Loco y un ambiente ideal para disfrutar de un sábado por la tarde en torno a la música y la percusión”, informó la producción en un comunicado de prensa.

Las entradas valen ¢10.000, se pueden cancelar por medio de SINPE Móvil al 7251-3677 (a nombre de Kendall Berrocal).

“Este proyecto busca fortalecer y visibilizar la comunidad baterística en el país, generando un espacio de formación, intercambio y disfrute”, concluyó la información de la organización.

Horacio París ha forjado su carrera como baterista en Costa Rica. Él es uno de los invitados especiales a la clase maestra de El Tambor CR y Repercusiones Podcast. (Cortesía Kendall Berrocal)

Unión baterística en Costa Rica

El Tambor CR es un proyecto cultural y educativo que nació con el propósito de visibilizar, unir y fortalecer a la comunidad baterística y percusionista en Costa Rica.

Ha funcionado como una plataforma de encuentro y proyección donde convergen estudiantes, maestros, músicos profesionales y amantes de la percusión. A lo largo del año realizan diferentes actividades para fomentar la unión de la comunidad y el aprendizaje colaborativo.