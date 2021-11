Donald Trump acusa a Alec Baldwin de disparar intencionalmente a directora de fotografía

En el 2007, Baldwin y Trump se encontraron en los Golden Globe. Foto: AFP. (Frazer Harrison)

El expresidente estadounidense Donald Trump participó este fin de semana en el programa de radio de Chris Stigall, en donde habló sobre el trágico incidente ocurrido el pasado 21 de octubre, cuando el actor Alec Baldwin disparó un arma y mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins, durante el rodaje del filme Rust.

El exmandatario aseguró que el disparo fue intencional y aprovechó para tildar al actor de “loco y volátil” y agregó que “le encanta discutir con otras personas”.

“Yo creo que si a uno le entregan un arma, sin importar si está cargada o no, yo no la cogería y le apuntaría a alguien que está fuera de la escena y mucho menos la dispararía”, dijo el expresidente. “Quizá él cargó el arma. El tipo está enfermo. Algo anda mal en él. Lo he observado durante años. Se mete en peleas a puñetazos con los reporteros. Quiero decir, todo lo que hace, es un tipo volátil. Es un chiflado”, agregó.

El actor Alec Baldwin interpretaba a Donald Trump en el programa Saturday Night Life, lo cual molestó a la familia Trump que ahora parece tener su oportunidad de venganza.

El hijo del político, Donald Trump Jr., se ha puesto a vender en su tienda en línea sus propias camisetas y sudaderas con la frase “las armas no matan personas, Alec Baldwin mata personas”.

Alec Baldwin Baldwin ha hecho famosas parodias del expresidente en Saturday Night Live. Foto: Archivo

La policía no ha presentado cargos contra el intérprete, aunque las causas del incidente aún se desconoces. Se maneja la hipótesis de que un asistente de dirección no hizo su trabajo, pero habrá que esperar a la investigación policial para saberlo. Además de la mujer fallecida, Baldwin también hirió al director del filme, Joel Souza, quien fue trasladado al hospital y posteriormente recibió el alta.

Otra teoría habla de un sabotaje en contra de la encargada de armas para introducir balas reales en la grabación.