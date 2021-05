Compilado doble, con 38 piezas, que resume una década en la que las películas eran recordadas por sus canciones. Los menores de 30 años se sentirán desubicados, pues no se indica cuál tema corresponde a cuál película. En cambio, las almas ochenteras reconocerán fácil los orígenes de clásicos como Fame , My Girl, Up Where We Belong, Eye of the Tiger, Footlose, Kokomo, Maniac y Ghostbusters . Pura nostalgia.