Director de orquesta Son Mayor, reportado como desaparecido, ya apareció: esto dijeron sus allegados

Jonathan Delgado Barrantes, director de la Orquesta Son Mayor, fue ubicado y está bien.

El director de la orquesta Son Mayor, Jonathan Alberto Delgado Barrantes, ya fue localizado, luego de que la tarde del miércoles 19 de marzo se reportara su desaparición y la Policía Judicial difundiera su fotografía para solicitar ayuda en su búsqueda.

La noticia fue confirmada la noche del miércoles por el conjunto musical a través de sus redes sociales.

“El señor Jonathan Delgado Barrantes, ya apareció. La información la maneja su familia. De nuestra parte mil gracias por su preocupación y sus mensajes”, informó la orquesta en un breve comunicado.

Consultados por otros medios de comunicación, los familiares de Delgado indicaron que no brindarían más detalles sobre lo ocurrido. Únicamente confirmaron que el músico, de 47 años, se encuentra bien y ya está en su casa.