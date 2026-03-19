Viva

Director de orquesta Son Mayor, reportado como desaparecido, ya apareció: esto dijeron sus allegados

La noticia fue confirmada por el conjunto musical a través de sus redes sociales

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Por Fátima Jiménez
Jonathan Delgado Barrantes, integrante de la Orquesta Son Mayor, fue reportado como desaparecido.
Jonathan Delgado Barrantes, director de la Orquesta Son Mayor, fue ubicado y está bien. (OIJ)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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