Diego Bravo rompió el silencio tras críticas por darle paquetes de azúcar a monos: esto dijo

Diego Bravo hizo su descargo, tras polémica por darle azúcar a monos, en un video en redes sociales.

El influencer Diego Bravo rompió el silencio tras los videos en que se mostró dándole paquetes de azúcar a monos carablanca en un hotel de Quepos, cercano al Parque Nacional Manuel Antonio.

Este martes 28 de octubre, Bravo se refirió a lo sucedido el fin de semana, a través de un video en sus redes sociales. El creador de contenido inició su pronunciamiento recalcando que es un amante de los animales y recordando que en su paso por Mira quién baila apoyó a una organización de rescate animal.

Posteriormente, relató que luego de que varias personas le señalaran su error, pudo reconocerlo. Además, explicó que, debido a la emoción que le generó ver a los animales, les dio azúcar pensando que actuaba de buena manera.

“Tal vez uno peca de ignorante y no sabe. Uno tiende a darles algo de comer, una fruta, una papaya, una sandía, un melón, un banano, un paquete de una picarita, de lo que sea. Y muchas personas no dimensionamos que simplemente no deberíamos alimentar a los animales con absolutamente nada”, comentó.

Por otra parte, contó que también vio a turistas en la playa alimentando a los monos, por lo que desea aprovechar la situación para que generar conciencia y que nadie más cometa el mismo error.

“Les quería contar esto para que si en algún momento usted tiene un monito cerca, que son tan lindos y que dan tantas ganas de agarrarlos, abrazarlos y apretarlos todos, no cometa el error de alimentarlos de ninguna manera. Así que yo aprendí, ustedes aprenden, yo les comparto mi experiencia y eso aquí es lo importante”, concluyó.

Indignación por lo hecho por Diego Bravo

Diego Bravo brindó varios paquetes de azúcar a monos carablanca. (Captura de video)

En sus historias de Instagram, el creador de contenido se mostró en su hotel dándole paquetes de azúcar refinada a monos cariblancos, mientras se ríe. “¿Cómo llamar a los monos y no fallar en el intento?”, se lee mientras se le ve poniendo varios paquetes de azúcar en un balcón.

Además, posteriormente, se nota a los animales tomando una actitud hostil, mostrando su dentadura y saltando a la habitación; probablemente, causado por la alteración que les produjo el producto.

Diego Cerdas, un creador de contenido y habitante de Quepos, fue una de las personas que alzó la voz y denunció lo sucedido. Cerdas compartió dos videos en el que se muestra crítico contra Bravo.

“Usted está dañando la vida silvestre de Manuel Antonio. No solo está violentando leyes como la Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal y la Ley de Conservación de Vida Silvestre, sino la lógica”, expresó el ciudadano.

A Cerdas se le sumaron decenas de usuarios de redes sociales que manifestaron su descontento con el accionar del reconocido influencer.

“Pobre monito”, “Y los pobres animales llenos de caries”, “De verdad, qué rabia, cómo llega a hacer un daño, y además a reírse y publicarlo como la gran gracia”, “Debe hacerse la denuncia a los entes gubernativos competentes, para que escarmiente”, fueron algunos de los comentarios.