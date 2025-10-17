Diane Keaton: Se revela la causa de la muerte de la actriz

La familia de Diane Keaton reveló que la actriz murió por neumonía y pidió recordarla con donaciones a causas que ella apoyaba.

La muerte de Diane Keaton causó conmoción en el mundo del cine. La actriz de 79 años, recordada por su papel en Annie Hall y otras cintas icónicas como El Padrino y El Padre de la Novia, falleció el 11 de octubre, según anunció su familia.

La causa fue una neumonía, revelaron sus allegados en un comunicado enviado a la revista People. La familia agradeció el cariño recibido tras su partida y explicó que el deceso ocurrió tras complicaciones médicas derivadas de esa enfermedad.

Además, solicitaron que, en lugar de enviar flores, quienes deseen honrar su memoria consideren hacer donaciones a bancos de alimentos o refugios de animales. Estas acciones reflejarían el compromiso que Keaton mantuvo durante su vida con el bienestar animal y la atención a las personas sin hogar.

Diane Keaton ganó un Premio Óscar como mejor actriz por su papel en la comedia Annie Hall, y recibió otras tres nominaciones por Reds, Marvin’s Room y Alguien tiene que ceder. En cada una de estas interpretaciones, retrató a mujeres complejas en contextos íntimos, sociales y familiares.

Nació en enero de 1946, en Los Ángeles. Aunque su familia no pertenecía al mundo artístico, su madre, quien era ama de casa y fotógrafa, y su padre, quien trabajaba en bienes raíces e ingeniería civil, influyeron en su pasión por el arte, la moda y la arquitectura.

LEA MÁS: Amigos revelan cómo Diane Keaton cumplió el sueño de su vida poco antes de fallecer

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.