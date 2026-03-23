De los bolsos de las estrellas a la gran pantalla: el fenómeno de Labubu se une a Sony Pictures

Los populares juguetes Labubu llegarán al cine de la mano de Sony. La fiebre por estos coleccionables generó ventas de 100 millones de piezas en un año.

La empresa Pop Mart anunció una colaboración con Sony Pictures para llevar a los populares personajes Labubu al cine. Los muñecos de dientes afilados que causan furor en todo el mundo protagonizarán una cinta que mezcla acción real con imágenes generadas por computadora.

El proyecto está en una fase inicial de desarrollo según informó la fabricante. El artista Kasing Lung creó a estos personajes en 2015. Sin embargo, su fama explotó nueve años después cuando celebridades como Rihanna y Dua Lipa los utilizaron como adornos en sus bolsos personales.

La fiebre por estos juguetes generó largas filas en las tiendas de muchos países. Labubu destaca por una apariencia que los seguidores califican como fea pero adorable. Algunos modelos cuentan con ojos que se mueven y pelajes de colores llamativos.

Los ejemplares coleccionables suelen tener un precio de $40. Pop Mart lanza cantidades limitadas y utiliza el formato de cajas sorpresa para las ventas. Bajo esta modalidad el comprador desconoce qué modelo recibirá hasta que abre el empaque.

El valor de las piezas aumenta de forma considerable en el mercado de coleccionistas. Las versiones menos comunes alcanzan precios de miles de dólares. El año pasado la compañía vendió más de 100 millones de unidades en todo el planeta.

El director británico Paul King lidera la propuesta creativa de la película. King dirigió anteriormente éxitos como Wonka y Paddington. La alianza entre ambas empresas busca ofrecer una experiencia de narrativa creativa con una visión artística de alcance global.

Las autoridades en China señalan que este éxito comercial demuestra el creciente poder cultural de su país. Actualmente la marca cuenta con más de 600 tiendas físicas. Estas sucursales operan en más de 30 naciones y regiones distintas.