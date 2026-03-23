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De los bolsos de las estrellas a la gran pantalla: el fenómeno de Labubu se une a Sony Pictures

La fabricante Pop Mart se alía con Sony para crear una cinta que combina acción real y animación sobre los extravagantes personajes de dientes afilados

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Por AFP
Los populares juguetes Labubu llegarán al cine de la mano de Sony. La fiebre por estos coleccionables generó ventas de 100 millones de piezas en un año.
Los populares juguetes Labubu llegarán al cine de la mano de Sony. La fiebre por estos coleccionables generó ventas de 100 millones de piezas en un año. (Pop Mart, AFP/Pop Mart / Pedro Pardo AFP)







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