“Estábamos preparando una exposición en la facultad de Bellas Artes. Ahí fue donde yo me gradué, entonces era más significativo, pero no había espacio para exponer, así que me ofrecieron exponer en (la facultad de) Letras. Yo me gradué justamente como licenciada y profesora hace 50 años así que es muy especial que la exposición ocurra ahí”, dice la artista.