Javier Castillo ha dicho que su objetivo al escribir era entretener; claro, en el camino se convirtió en un éxito de ventas. “Ambiciones ninguna, salvo continuar escribiendo libros que a la gente le entretenga. No pretendo ser el próximo (Carlos Ruiz) Zafón o (Arturo) Pérez Reverte, en absoluto. Mi única pretensión es ofrecer al lector un libro que le permita desconectar durante dos o tres horas al día. Si esa persona se ha entretenido, el objetivo está cumplido, más allá de si le ha gustado o no cómo se ha resuelto el final de la novela. Mi pretensión es entretener, no ser un mega best seller”, aseguró en una entrevista con El País en abril del 2017.