“Claramente hay muchas mujeres en mi vida muy especiales en las que pienso cuando estoy con esta obra, sobre todo mi madre y mi suegra. Así como uno toma oportunidad para hablar de migraciones, exilio, longevidad y otras cosas, esta obra me permite agradecerle a la mujer que me dio la vida. Es imposible no tener algo que aportar cuando todos sabemos lo que significan las mujeres en nuestra vida”, asegura el director.