“Estos movimientos que surgieron, imagino que con la mejor de las intenciones, se han salido de control y les aseguro que nadie está a salvo (...). Se necesita una frase y no hay más terreno, se ha tirado la alfombra. No solo a mí me ha pasado esto, le ha pasado a mucha gente. Este tipo de cosas le ha pasado a mujeres y a hombres. Lamentablemente, en cierto momento comienzan a pensar que es normal, cuando no lo es”, dijo Depp.