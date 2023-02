Sofía Chaverri sobre Yessenia Artavia: ‘Me abrazaste con amor en mi tristeza y me hiciste reír hasta las lágrimas’

Sofía Chaverri mostró su duelo y cariño en su cuenta de Instagram, tras el fallecimiento de la actriz Yesenia Artavia.

Ambas se convirtieron en grandes amigas al ser compañeras de Los enredos de Juan Vainas, donde Artavia encarnó a Maruja la que embruja y Chaverri a Rosalinda.

De hecho, Chaverri fue de las primeras en compartir la noticia del fallecimiento de su amiga, este 31 de enero, luego de permanecer internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en el Hospital México.

Sofía Chaverri y Yessenia Artavia fueron grandes amigos fuera y dentro del set. Foto: IG

Según informó Teletica, a la actriz se le perforó un intestino por una hernia y debió ser operada de emergencia la noche del lunes 30 de enero.

Sin embargo, la intervención quirúrgica se complicó y, en horas de la tarde de este martes, la televisora informó que estaba conectada “a una máquina que le limpia la sangre, lo que implica que permanezca en un coma inducido”.

Sofía Chaverri y Yessenia Artavia fueron parte de la producción 'Los enredos de Juan Vainas', donde cosecharon el cariño del público. Foto: IG

En sus redes sociales, Chaverri siempre mostró una gran amistad con Artavia. Se conocieron en las tablas desde hace muchos años y la experiencia de Los enredos de Juan Vainas no hizo más que unir su amistad.

En su cuenta de Instagram, Chaverri compartió una emotiva carta en homenaje a la memoria de Artavia. A continuación, la compartimos:

“Una mujer a fuego lento. Así fuiste Yes, a fuego lento pero siempre encendido en el alma y el corazón. Amiga sincera y directa, que no siempre me daba la razón pero hablaba con transparencia.

En esta foto, Priscilla Corrales aparece maquillando a la actriz Jessenia Artavia (quien encarna a Maruja). (Mayela López)

”Al inicio una compañera de elenco que en poco tiempo se ganó mi cariño. De cuchara privilegiada, lo admito, te ganaste también mi estómago con cuantos antojos llevabas al teatro, a las grabaciones o preparabas para recibirnos en tu casa.

”Me abrazaste con amor en mis momentos de tristeza y me hiciste reír hasta las lágrimas con cuanta cosa se te venía a la cabeza. Compartimos escena en el teatro y en la televisión, nos fuimos de gira por todo el país y ahí conocí a la gran ‘mujerrrr’ que llenó de risas a tantos corazones, incluido el mío.

”Mi Yes, gracias por ser una gran compañera, pero sobre todo gracias por ser una increíble amiga. Gracias por los paseos al Puerto. Gracias este último diciembre haciendo recetas, comiendo pancito en tu casa y siendo la mejor anfitriona del mundo. Gracias por estas últimas semanas de grabación, por reírnos cuando el miércoles se nos llenaron los pies de arena y parecíamos locas, por el pinto miniatura y los masajes entre escenas.

”Gracias por ese último abrazo que nos dimos el viernes, porque nos dijimos “te quiero” cuando me bajé del carro y le dije al conductor que te cuidara y te llevara con bien a casa. Gracias por los mensajes el fin de semana. Gracias por tu amor, tus chistes, tu humor tan único, tus mensajes diarios. Gracias por ser como fuiste, inigualable. Puedo decir que conocí a una mujer “a fuego lento”.

”Te quiero inmensamente y aunque el dolor de tu partida es difícil de digerir y me deja un enorme vacío, agradezco haberte conocido y saber que cada momento compartido lo disfrutamos a fuego encendido. ¡Gracias mi Yes, gracias por tanto que mis palabras no alcanzan a escribir acá! Hasta siempre mi querida amiga.

El cuerpo de Yesennia Artavia será velado a partir de las 2 p.m. en la Funeraria Vida, en La Sabana, frente a la antigua Fedefutbol.