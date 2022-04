¿Qué hacer este fin de semana? Feria de libros, buen cine, conciertos, Goya, Dalí y más

Para sentir los pasos hacia la normalidad, aquella que conocíamos antes de la pandemia, no hay mejor parámetro que la agenda cultural. Para este fin de semana, se asoman una serie de actividades que enriquecen el calendario de todo aquel que busca entretenerse con su disciplina favorita, sean las artes visuales, la literatura o la música.

A continuación, le compartimos algunas recomendaciones para gozar su fin de semana.

The Northman

Ethan Hawke es rey en la película 'The Northman''. Foto: Cine Magaly

En su cine preferido lo espera una de las grandes producciones del año. Robert Eggers, quien ha arrastrado un culto inmenso tras dirigir La bruja y El faro, lanza su tercer filme, uno con el que entra al terreno de la épica vikinga en una suerte de reimaginación del mito de Hamlet, de William Shakespeare.

La historia de The Northman es la siguiente: el príncipe Amleth está a punto de convertirse en hombre cuando su padre es brutalmente asesinado por su tío, quien secuestra a la madre del niño. Dos décadas después, Amleth ahora es un vikingo que asalta pueblos eslavos. Pronto conoce a una vidente que le recuerda su voto: salvar a su madre, matar a su tío y vengar a su padre.

El filme cuenta con un elenco de lujo: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård, Ethan Hawke, Willem Dafoe y Björk.

También, usted puede disfrutar el estreno de The man who sold his Skin, película inspirada en el artista conceptual belga Wim Delvoye y su obra Tim, de arte humano. En el 2008, Delvoye tatuó una elaborada escena de crucifixión en la espalda del propietario de un salón de tatuajes, llamado Tim Steiner, quien a cambio de un pago en efectivo aceptó quedarse quieto con su espalda tatuada expuesta en galerías. Puede disfrutarla en Cine Magaly.

Feria de libros ‘Patio Abierto’

Afiche promocional de la feria 'Patio Abierto'. Foto: FB

Este 30 de abril, los catálogos de las más relevantes librerías independientes se congregan en San Pedro de Montes de Oca. Se trata del evento Patio Abierto, el cual reunirá a Libros Duluoz, Librería Francesa, Feliz Feliz, Librería Andante, Invernadero, Buhólica, Rovin Zines, Libros Bastet. Libros Punto Final, Libros Leteo Ambigú, Larsen Juntacadáveres, Taller 20 20, Libros Humildes, Mandarina, Lanzallamas, El templo del asco, Alquemila Zine, Ariel Bertariori y más organizaciones editoriales que pondrán sus libros a disposición de todos los visitantes.

Además habrá música en vivo por parte del artista Atsub y habrá una exposición de Lucía Cordero a lo largo del recorrido de libros. La feria se ubicará 30 metros sur del Teatro Universitario, en la casa de madera a mano derecha.

Exposición de Francisco de Goya y Salvador Dalí

La exposición “Del Capricho al Disparate” ha sido un éxito internacional. Foto: FUNIBER

Ochenta obras de dos grandes autores de la historia están a disposición de los ticos. Se trata de grabados pertenecientes a la exposición Goya y Dalí: Del Capricho al Disparate, la cual ha estado en más de 17 países y están a disposición del público desde el 22 de abril.

Las obras se originan de los llamados Caprichos, de Francisco de Goya, que representan una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII, sobre todo de la nobleza y del clero. Estas mismas piezas fueron reimaginadas por Salvador Dalí, añadiéndoles dibujos propios de su surrealismo y un cambio en los títulos de las láminas acercándolos al disparate.

La obra de Dalí corresponde a grabados al aguafuerte, a color y al mismo tamaño que los de Goya, respetando además el tamaño del espacio del grabado original. Puede disfrutar la muestra en el Museo del Jade, el cual abre todos los días de 8 a. m. a 5 p. m. y se ubica en San José, al costado oeste de Plaza de la Democracia sobre Avenida Central.

Las entradas tienen un costo de ¢3.000 para nacionales y ¢1.200 para estudiantes nacionales. La exposición llega a Costa Rica gracias a un trabajo interinstitucional liderado por la embajada de España, el INS y la Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER.

Conciertos de Semana U

Sonámbulo será uno de los platos fuertes del día de conciertos. Foto: Cortesía de Caravana

Tras la pausa obligatoria que le generó la pandemia, la Semana U de la Universidad de Costa Rica regresó fuerte. Para su día de cierre, este viernes 29 de abril están programados una serie de conciertos.

El ensamble de jazz UCR se presentará a las 9 a. m., La máquina salvaje a las 10:15 a. m., Sol Magenta Orquesta a las 11:30 a. m., Colectivo Manteca a las 12:30, La Tererema a la 1:45 p. m., Flor de Doppler a las 3:15 p. m., Un Rojo a las 4:30 p. m., Passiflora a las 6 p. m. y Sonámbulo a las 7:45 p. m. Todos los conciertos serán en el parqueo de la Facultad de Ciencias Económicas y son gratuitos.

Además, habrá otros domos de presentaciones. Por ejemplo, el parqueo del antiguo edificio de ingeniería estará dedicado a sets de hip-hop y música electrónica, desde las 12 p. m. hasta las 9 p. m.

Exposición de figuras geek

Paseo de las Flores prepara su Geek Weekend. Foto: cortesía Didier Fernández

El centro comercial Paseo de las Flores tendrá una fiesta geek para todos aquellos que visiten este sábado y domingo el mall herediano, pues habrá una exhibición de figuras de series de televisión y sagas cinematográficas.

La exhibición de figuras ‘masters’ está a cargo del Grupo Visionarios de Costa Rica y se llevará a cabo el sábado 30 de abril y domingo 1° de mayo, entre las 11 a. m. y las 7 p. m. Allí, el visitante podrá encontrar colecciones ‘másters’ de Star Wars, Star Trek, Cazafantasmas y Transformers, además de otras sorpresas. También podrá llevarse una caricatura.

Dentro del Paseo de las Flores, el evento se realizará en la tercera etapa del centro comercial, específicamente frente a la tienda Van Heusen.