¿Qué hacer el fin de semana? Un concierto para mascotas, Amón Cultural y un festival de perros lo esperan

Si todavía no tiene planes y está buscando qué hacer el fin de semana, tome en cuenta que existe una amplia lista de actividades para disfrutar, ya sea al aire libre o bajo techo, tanto el sábado 11 como el domingo 12 de marzo.

La oferta incluye festivales y conciertos para pasar un rato agradable con las mascotas. También está el regreso de la actividad Amón Cultural, juegos en centros comerciales y una actividad para calentar al ambiente previo a los premios Óscar, que se entregarán el 12 de marzo.

A continuación el detalle de la agenda para disfrutar en solitario, con la pareja, con los amigos o bien con la familia el fin de semana.

Doggo Fest Copiado!

Crear conciencia sobre el maltrato animal será el objetivo principal del Doggo Fest, el festival de perros que se llevará a cabo tanto el sábado como el domingo en el nuevo centro de eventos Club Hípico La Caraña, ubicado en Piedades de Santa Ana.

Esta edición contará con una gran variedad de actividades para las mascotas, incluyendo ventas de alimentos, postres y juguetes, así como áreas de destreza y juegos para que los perros disfruten al máximo.

Para los dueños, la actividad ofrecerá venta de comidas, bebidas y charlas nutricionales y de entrenamiento, así como un espectáculo de comando Q y un taller de enriquecimiento ambiental, entre otras actividades.

El festival de perros incluirá actividades para el entretenimiento de las mascotas y sus dueños. Foto con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)

Además, para aquellas personas que están buscando un nuevo miembro para su familia, en esta edición habrá un centro de adopción a cargo de Territorio de Zaguates. Los interesados deben presentar su cédula y fotografías de su casa.

El Doggo Fest tendrá sus puertas abiertas de 10 a. m. a 4 p. m. y los asistentes que lleven a su perrito deberán hacerlo con su respectiva correa y placa de identificación en su collar.

El ingreso a la actividad es gratuito, sin embargo, deben reservar su espacio a través de nunucr.com.

Concierto para mascotas Copiado!

Este domingo 12 de marzo, a partir de las 10:30 a. m., se llevará a cabo un singular concierto para mascotas frente al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en Paseo Colón.

El concierto está compuesto por melodías con decibeles medidos y pensados para el disfrute de todos los asistentes. Estará a cargo del músico costarricense Carlos Vargas, mejor conocido como Tapado.

“Como músico y terapeuta empecé a investigar cuáles sonidos o instrumentos pueden alterar o lastimar el oído de las mascotas y cuáles les gusta. Voy a tocar música con instrumentos especiales que son para relajación, pero es música alegre y bonita”, expresó Tapado.

Tapado Vargas será el artista a cargo del concierto para mascotas. (Cortesía Carlos Vargas)

El evento tendrá una duración de 45 minutos y es completamente gratuito, por lo que es importante llegar con tiempo para colocarse en los espacios asignados por la organización de Domingos familiares sin humo, de la Municipalidad de San José.

Durante el concierto, las mascotas deberán utilizar una correa o pechera. Además, se le pide a los dueños llevar bolsas para recoger los desechos de su mascota; así como agua y alimento para evitar algún problema de salud.

La actividad es organizada por Ferreterías EPA.

Regresa la fiesta a Amón Copiado!

La novena edición de uno de los festivales urbanos más importantes de San José estará de regreso este sábado 11 de marzo, a partir de las 10 a. m.

Se trata del Festival Amón Cultural que deleitará al público con más de 100 actividades a lo largo del día en más de 32 ubicaciones de la zona de Amón y Otoya. Entre ellas, habrá espectáculos de danza, teatro, cine y música en vivo, entre otras.

Esta iniciativa ofrecerá actividades artístico-culturales que, en su gran mayoría, son gratuitas, Todos los eventos buscan lucir los encantos de estos históricos barrios josefinos con gran riqueza histórica, arquitectónica y patrimonial, que se han venido consolidando como epicentros del arte, la cultura, el diseño y la gastronomía en la ciudad capital.

El festival, que se realiza bajo el lema ‘Diálogos del tiempo’, también contempla recorridos guiados, exposiciones, gastronomía, vida urbana, ferias de emprendedores, diseño local y mucho más.

Amón Cultural ofrecerá más de 100 actividades diferentes como conciertos, exhibiciones, ferias y una amplia oferta gastronómica. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

Este año el festival estará dedicado a la ceramista, gestora cultural y académica Ivette Guier Serrano, por su destacada labor permanente y apasionada para la promoción del arte y la cultura. Además, está a cargo del proyecto La Casa del Barrio Amón, un espacio que como plato fuerte tendrá un homenaje póstumo al artista Álvaro Marenco, así como un concierto con Mimayato a las 07:30 p. m.

Para conocer la programación completa del festival puede ingresar al Facebok Amón Cultural y consultar las diferentes actividades.

El mundo de Super Mario Bros Copiado!

Para calentar el estreno de la película Super Mario Bros, a partir de este sábado 11 de marzo y hasta el próximo domingo 2 de abril, el centro comercial Paseo de las Flores será sede del Super Mario Bros Experience.

Esta es una actividad que se realizará únicamente los fines de semana y en la que los asistentes podrán disfrutar de tres estaciones llamadas: Racing, Gamer y Arte.

Cada una de ellas han sido diseñadas para que personas de todas las edades puedan divertirse con la temática del famoso personaje del videojuego. Por ejemplo, en la zona Gamer, las personas tendrán la oportunidad de ver en exhibición distintas consolas de juegos, incluso, algunas retro, además de que habrán simuladores con juegos de Mario Kart.

Los fanáticos de Mario Bros tienen una cita en el Paseo de las Flores, donde encontrarán actividades para todos los gustos.

Por su parte, la zona Arte es enfocada en los más pequeños de la casa, donde podrán pintar y dibujar. Mientras que en la zona Racing la adrenalina llegará a sus niveles más altos con los Go Kart.

El Super Mario Bros Experience se realizará en horario de 2 p. m. y hasta las 5 p. m.

Otras actividades Copiado!

-Exhibición: La película ganadora del Óscar, Rashomon, se exhibirá este sábado a las 2:30 p. m. en pantalla grande en CCM Cinemas, en el Centro Comercial Plaza Mayor II Etapa. Esta es una película basada en dos cuentos cortos y su relato se ubica en los últimos años del período Heian en Japón. Las entradas están a la venta en la boletería del cine.

-Encuentro San Carlos: La plaza comercial el Encuentro San Carlos será escenario del arte, la música y la gastronomía a partir de este viernes 10 y a lo largo del fin de semana. La actividad se desarrollará en el FoodSpot del lugar.

-Magic of the Night: A partir de este viernes 10 de marzo, Garabito será sede del Magic of the Night, un evento de recreación para toda la familia que busca ofrecer magia, música y una experiencia gastronómica única. La actividad se realizará en los restaurantes Hicaco Seafood Jacó e Hicaco Grill Quebrada Ganado.