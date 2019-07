A pesar de su corta edad, Esquivel cuenta con una larga trayectoria artística que inició siendo un niño de siete años. Estudió piano clásico por ocho años en la prestigiosa escuela de música de New York, Juilliard School. Además, se formó como compositor en la escuela Berklee College of Music, en Boston, y esta semana fue admitido para continuar sus estudios en la Mannes School of Music, en New York.