Premio Pío Víquez 2015 reconoce a periodista con amplia experiencia internacional

María Isabel Sánchez, ganadora de Premio Pío Víquez 2015. (Adrián Soto)

Redacción

“Siempre he pensado que el periodista no debe ser el protagonista, por eso me toma con mucha sorpresa y no me lo esperaba”, comentó desde Caracas, Venezuela, la periodista costarricense María Isabel Sánchez Reyes, ganadora del Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez 2015.

Esta mañana, en el anuncio de los Premios Nacionales de Cultura, el Ministerio de Cultura y Juventud reveló que uno de los premios más prestigiosos de esta profesión sería para la actual Directora de la Agencia de Prensa Francesa (AFP) en Caracas y la exdirectora de la Sede Regional para Centroamérica con sede en San José (primera mujer en ejercer este cargo).

“Me siento muy honrada, y me conmueve muchísimo. Es un reconocimiento que no quisiera asumirlo como persona, sino como una forma de hacer periodismo. No quisiera que se personalizara un premio que para mi es más un reconocimiento a una forma de ejercer la profesión, que se resume en valores como la ética, la entrega y la responsabilidad social”, agregó la galardonada, quien obtuvo su título de Periodismo en la Universidad de Costa Rica.

La Ministra de Cultura, Sylvie Durán, leyó las palabras del jurado que justifican tal reconocimiento: “Porque ha aceptado los desafíos que ha correspondido vivir a la mujer en el siglo XXI y es una reportera que ha demostrado, con su tenacidad y su pluma, que podría ejercer su labor en cualquier parte del mundo, fiel a su profesión, a sus principios y a sus valores”.

María Isabel Sánchez respira, come, vive y emana periodismo. Su carrera comanzó en un pequeño semanario llamado Esta Semana, luego fue contratada en la agencia de noticias ACAN-EFE (Agencia Centroamericana de Noticias) para saltar finalmente a la agencia que ha sido su casa durante 23 años, AFP.

Durante ocho años fue corresponsal de la agencia francesa en Colombia y luego en Cuba. En 2011 volvió a su patria, para irse nuevamente cuatro años después (esta vez a Venezuela) donde reside actualmente.

La tica de padres nicaragüenses que a sus siete años emigró a nuestro país, ha recorrido Latinoamérica de arriba a abajo con el fin de informar y explicar los conflictos latinoamericanos. Ha realizado coberturas desde la muerte de Hugo Chávez, hasta la renuncia de Fidel Castro; desde el gobierno del presidente Álvaro Uribe (candidato colombiano de extrema derecha), hasta el fallido proceso de paz entre el gobierno de Pastrana y las FARC, en donde contrajo tifus y una infección renal.

Para ella, cubrir en zonas de conflicto no es algo ajeno. Eso le quedó claro cuando un día cerca de su oficina en Bogotá ocurrió un sangriento atentado con un coche bomba que había sido colocado en un club social cercano, o cuando entrevistó a Andrea, una niña de 17 años miembro de Barrio 18, una de las violentas pandillas que reclutan niños en Guatemala para realizar extorsiones, traficar cocaína o incluso, ser sicarios.

“ No sé si pueda ser ejemplo de algo, yo simplemente hago lo que me gusta hacer. Ejerzo una profesión que me apasiona muchísimo y lo hago con absoluta seriedad y responsabilidad”, comentó Sánchez. " Cuando hago un reportaje y veo sus caras, me conmueven sus historias de vida. Es una profesión apasionante que demanda mucha entrega, muchas horas de trabajo y tensión, pero si lo estás haciendo con plena conciencia de que lo que estás informando va a tener un impacto social y tiene relevancia para un grupo, una comunidad y para un país, tu norte y tu meta está claro", comentó.

"El periodista nunca puede perder la capacidad de sorprenderse", añadió la nómada periodista. " Nosotros deberíamos reflexionar un poco más sobre lo que hacemos, la responsabilidad que tenemos y hacerlo con pasión".

La ministra, al hacer el anuncio, hizo énfasis en sus aportes más allá del quehacer informativo: “Docente universitaria e investigadora, por una producción de trabajos reflexivos y académicos como el que desarrolla actualmente con la investigación denominada Periodismo en la nueva guerra en Centroamérica: Condiciones en las que los periodistas ejercen su labor en medio de la violencia del crimen organizado, trabajos con los que demuestra ir más allá de la labor informativa”, agregó.