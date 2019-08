Quince años después, la obra será interpretada por primera vez, con el sello de producción de Teatro Espressivo. “Desde hace 15 años sueño con poner en escena esta obra. Lo intenté muchas veces. Pero las cosas pasan cuando tienen que pasar. El día que me llamaron del Teatro Espressivo para invitarme a dirigirla me emocioné hasta las lágrimas: había llegado el momento, me ofrecían las condiciones ideales y yo estaba lista”, comunicó la dramaturga Barrionuevo.