Nayuribe Guadamuz, ministra de Cultura: ‘aquí se trata de escuchar’

La Ministra de Cultura Nayuribe Guadamuz dio su primera entrevista a La Nación el pasado 20 de mayo, donde se conversaron temas sobre su ingreso a la cartera y sus proyectos prioritarios.

En esa oportunidad, la jerarca aseguró que siempre ha estado inmersa en el mundo cultural (esto ante las críticas porque su carrera la ha realizado desde el Ministerio de Educación Pública) y dejó claras sus intenciones de enfocar su administración en la ejecución de la Ley de Salvamento Cultural.

Aún así, por temas de agenda, la ministra no contestó todas las preguntas planificadas para ese encuentro. El 25 de mayo el departamento de prensa del ministerio envió por correo electrónico el resto de respuestas que no pudo atender en la entrevista, las cuales compartimos a continuación.

La ministra de cultura Nayuribe Guadamuz pretende la descentralización del arte como uno de sus planes prioritarios. Foto: cortesía prensa MCJ

—El viceministro presentó su renuncia recién entrando a la gestión. ¿Qué tanta injerencia tuvo usted con el nombramiento de sus viceministros y la gente que la acompaña? ¿Fueron puestos de confianza?

—En efecto, el señor Ricardo Seravalli presentó su renuncia, y sí, los puestos de viceministros corresponden a puestos de confianza, correcto.

”El proceso de selección de los viceministros lo realicé revisando sus atestados, sus calidades, conversando con ellos; valoré todas estas destrezas y habilidades, su experiencia. En el caso puntual de Ricardo Seravalli, consideré su experiencia en el trabajo con personas jóvenes en diferentes entidades y comunidades. Eso es lo que, para efectos de la conformación de mi equipo de viceministros, valoré.

—En el caso de la salida del viceministro, ¿qué enseñanza le deja este proceso?

—Creo que, como seres humanos que somos, también estamos en un proceso de aprendizaje y lo más importante de todo esto es que debe de haber siempre transparencia, una comunicación asertiva entre mis colaboradores y yo; entre mi equipo de trabajo y yo como jerarca. Creo que esto es fundamental y es uno de los aspectos que va a ser el punto relevante en próximas tomas de decisiones. La comunicación transparente, honesta, veraz y asertiva.

—El sector cultural de Guanacaste tiene expectativas con usted al frente del ministerio. ¿Qué planes concretos tiene para la provincia?

—Creo que no solo el sector de Guanacaste, considero que represento a las provincias, a los territorios fuera de la GAM, las zonas costeras y el trabajo que voy a realizar no va a estar solamente en función de la GAM, sino también en función de proyectar a todas las provincias. En el caso de Guanacaste, existe un alto grado de compromiso, de responsabilidad; la gente me ve con muy buenas expectativas y, obviamente, uno siempre trata de dar lo mejor en todo aspecto y en todo lugar. Quiero apoyar a la provincia, pero no solo a Guanacaste, también a Puntarenas, a Limón, a Alajuela, Cartago, San José, Heredia; es decir, todas van a estar implícitas en el trabajo y planificación que desde el ministerio vamos a realizar.

”Adicionalmente, este ministerio cuenta con una serie de órganos desconcentrados y direcciones con competencia nacional y vamos a sumar esfuerzos entre ellos, para que el impacto a nivel país sea lo más óptimo posible y con ello alcanzar a la mayor cantidad de personas.

—La pandemia hizo que el MCJ se paralizara. ¿Cómo retomar la confianza del sector cultural?

—Primero que todo difiero de que el MCJ se haya paralizado, porque se siguieron haciendo trabajos en conjunto, brindando la proyección correspondiente mediante los medios virtuales. Por ejemplo, se realizaron los Festivales Nacionales en edición virtual, hubo capacitación para emprendedores, se habilitaron fondos concursables extraordinarios, se siguió haciendo un esfuerzo mancomunado, quizás no con la proyección que permite la presencialidad, pero se siguió trabajando.

”Vamos a retomar nuevamente el trabajo que se hizo en años anteriores y lo que se ha estado haciendo, con más fuerza, porque volvemos a la presencialidad; volvemos a acercarnos al arte y la cultura, queremos seguir empapados de ella y el trabajo va a ser en conjunto. Todos los esfuerzos se van a redireccionar a esa proyección, a ese encuentro con la cultura y el arte, a través de los diferentes festivales, del trabajo de los diferentes órganos desconcentrados y los esfuerzos de las diferentes instituciones que trabajan en los territorios.

Por lo tanto, creo que alguna debilidad que se tenga, vamos a convertirla en fortaleza, porque hemos aprendido en este proceso más bien a crecer y a reestructurar nuestro pensamiento y a tener otra visión, en el que la proyección sea lo más importante y dinamizar la cultura en todo sentido”.

Nayuribe Guadamuz llega a la cartera del Ministerio de Cultura y Juventud con 51 años de edad. Foto: cortesía prensa del ministerio

—¿Se reunirá con representantes de los sectores culturales para conocer su situación? En dado caso, ¿en cuánto tiempo planifica hacerlo?

—Desde la cartera de Cultura y Juventud, nuestro propósito es ser puente de diálogo, ser un medio de comunicación, de escucha, de iniciativas, por parte de todos los sectores. El MCJ tiene las puertas abiertas para trabajar en equipo, por lo que de una forma ordenada vamos a dar ese espacio oportuno desde mi despacho a todos los sectores. En este momento se trabaja en habilitar espacios de diálogo con sectores para escuchar sus inquietudes y propuestas, para poco a poco hacer un trabajo conjunto. Desde el lunes 23 de mayo, en el Centro Nacional de la Música, se está trabajando en una propuesta con respecto al proyecto de ley de los órganos desconcentrados (Sinem-Bandas-CNM); he dado pautas directas para darles ese espacio a un equipo de trabajo conformado con los nuevos directores, para que inicien este proceso, realicen consultas y me brinden una propuesta. Aquí se trata de escuchar, creo que la escucha es importante, y para mí como jerarca, es fundamental.

”Respecto a cuándo se tiene planificado realizar diálogos con el sector, ya hemos dado inicio a este acercamiento y continuaremos abriendo los espacios según las solicitudes.

—Su carrera profesional la ha hecho mayoritariamente en el MEP. ¿Qué de lo aprendido ahí puede traer al MCJ?

—De lo aprendido en el MEP ha sido mucho: el manejo de la función pública, de todos los procedimientos, de los procesos, la articulación, el trabajo desde el cumplimiento de deberes, control interno, manejo de inventarios, presupuestos, contrataciones, regulación, disposiciones, lineamientos, directrices que se deben de acatar; soy sumamente obediente en la función pública, muy respetuosa, acato y soy muy cuidadosa en la administración de los bienes. Creo que eso es lo primordial, la administración de los bienes públicos debe de tomarse con mucho sigilo, mucha responsabilidad y eso es un aporte que estaría dando desde mi expertise como funcionaria del MEP. Siempre en la búsqueda de soluciones y la satisfacción del interés público.