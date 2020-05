View this post on Instagram

Hurray! We are more than happy that from today we can reopen several of our museums for you! You can visit again the following museums: Altes Museum, Alte Nationalgalerie, Pergamonmuseum. Das Panorama and Gemäldegalerie as well as the special exhibition "Pop on Paper" at Kulturforum. Please note that during your visit you have to follow certain rules. /// Hurra! Wir freuen uns sehr, dass wir heute einige unserer Museen wieder für euch öffnen können! Ab sofort könnt ihr folgende Häuser wieder besuchen: Altes Museum, Alte Nationalgalerie, Pergamonmuseum. Das Panorama und Gemäldegalerie sowie die Sonderausstellung "Pop on Paper" am Kulturforum. Bitte beachtet, dass bei einem Besuch ein paar Regeln eingehalten werden müssen.