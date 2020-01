Tras dejar la universidad, escribió para series de comedia importantes en la década de los 60, como The Frost Report y Do Not Adjust Your Set. Al final de la década, creó junto con Palin, Eric Idle, John Cleese, Graham Chapman y Terry Gilliam la serie Monty Python’s Flying Circus, cuyo humor surrealista e irreverente ayudó a revolucionar la comedia británica y se mantuvo durante cuatro temporadas.