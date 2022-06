Masacre de Alajuelita: Jóvenes de comunidades vulnerables rememorarán el crimen

Desde noviembre del año pasado, el dramaturgo Serge Sándor había expresado su emoción por la obra Si nosotras fuéramos ellos. “Es que no hay nada tan emocionante como el teatro social”, había dicho en su momento, en conversación con Viva.

Se trata de un montaje teatral elaborado con los testimonios de personas jóvenes de Guápiles, San José, La Capri, del Centro de Formación Juvenil Zurquí y Parque La Libertad, quienes se han unido para rememorar el asesinato de siete mujeres en Alajuelita, a mediados de los 80.

La obra se enmarca dentro del proyecto Teatro y sociedad tras los bastidores de la vida, el cual utiliza las artes escénicas como vehículo para la inclusión social y que se presentará este fin de semana en el Teatro Melico Salazar.

Una obra especial

El montaje está basado en la obra de teatro La Cruz, escrita por el dramaturgo costarricense Fernando Rodríguez. El texto narra el trágico crimen ocurrido en las montañas de Alajuelita, donde murieron asesinadas siete mujeres en 1986. Al texto original se le han sumado algunos testimonios de mujeres.

El proyecto es dirigido por el dramaturgo francés Serge Sándor, quien desde noviembre del año pasado había anunciado este proyecto a La Nación.

Personas jóvenes de Guápiles, San José, La Capri, Centro de Formación Juvenil Zurquí y Parque La Libertad, trabajan junto al director francés Serge Sándor en montaje de la obra “Si nosotros fuéramos ellos”. Foto: cortesía MCJ

“La temática girará en torno a la violencia contra la mujer en Costa Rica y en otros lugares. Dada la cantidad de actores se hará una adaptación para que todos participen de esta aventura artística”, expresó Sándor.

Este director es conocido por desarrollar ejercicios teatrales en espacios que él denomina “desiertos culturales”, refiriéndose a sitios donde la actividad cultural está apagada, como suelen ser barrios marginales, hospitales, escuelas, hogares, centros de educación para menores y cárceles, entre otros.

Las prácticas artísticas desarrolladas en estos ejercicios ayudan a recomponer lazos de solidaridad que, en muchas ocasiones, se traducen en la capacidad de los individuos para creer de nuevo en sí mismos, potencia la disminución de niveles de violencia social y familiar, así como la detección de problemáticas sociales, entre otros.

Serge Sandor es un connotado dramaturgo de 66 años. Foto: Wiki.

Emoción

“Para mí el teatro significa libertad y una oportunidad para demostrar que puedo hacer cosas positivas y que estoy descubriendo talentos que no sabía que tenía. Tener la oportunidad de actuar en uno de los teatros más grandes de Costa Rica me hace sentir orgulloso”, comentó uno de los muchachos del Centro de Formación Juvenil Zurquí.

Los primeros talleres que conforman este proyecto iniciaron en noviembre de 2021 con vecinos de las comunidades de San José, La Capri, Guápiles y jóvenes del Centro de Formación Juvenil Zurquí.

“Esta obra me permite ponerme en el lugar de las mujeres y me hace pensar que tal vez mi hermana o mi mamá pueden haber vivido tantas cosas y que tal vez yo ni me he dado cuenta”, dijo también el muchacho, cuya identidad prefirió reservar.

Estos talleres contemplaron el trabajo colaborativo de 43 jóvenes, muchos de ellos sin experiencia previa en este tipo de montajes. Para complementar el equipo de trabajo, a ellos se les sumó un grupo de jóvenes actores de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional (UNA)

Los talleres fueron realizados de manera presencial en cada una de las comunidades involucradas, así como en la UNA y el Parque La Libertad, donde los participantes escribieron textos que el director decidió incorporar para el montaje final del espectáculo.

Anote en su agenda

A la obra se le integraron testimonios y aportes de todos los talleristas que fueron convocados. Foto: Cortesía MCJ

El espectáculo Si nosotras fuéramos ellos se presentará en el Teatro Popular Melico Salazar el viernes 10 y sábado 11 de junio, a las 8 p. m.; así como y el domingo 12 de junio, a las 6 p. m. Las entradas se pueden adquirir en el sitio boleteria.teatromelico.go.cr

La realización de este montaje teatral se logró a través del Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Cultura y Juventud y de la Embajada de Francia en Costa Rica. Además, con la colaboración del Teatro Popular Melico Salazar, el Parque La Libertad, la Universidad Nacional, la Compagnie du Labyrinthe, Rebond’Art y el Instituto Francés de París.