“Yo con este tipo de música me he acercado hasta hace poco a tiempo. Con los años, llega un momento en el que el mismo cuerpo te dice que hay que investigar cosas nuevas. A mí lo que siempre me gustó fue cantar. Existen cuestiones de estilos, pero con el tiempo me he dado cuenta que el asunto es que, cante lo que cante, lo que quiero es cantar bien”, confiesa el barítono.