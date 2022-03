FIA asignó representante para artistas sin papeles para contratos

Pospuesto. Al Ensamble Folclórico Bajura se le reprogramó su acto para meter el musical de Tía Panchita. Diana Méndez. (Diana Mendez Arias)

El equipo coordinador del Festival Internacional de las Artes (FIA) recurrió a la figura del representante artístico para facilitar los contratos de seis agrupaciones que no contaban con los requisitos que pide la Ley de Contratación Administrativa.

El representante artístico, Alejandro López Riotte, fue escogido por el director del Centro de Producción Artística y Cultura (CPAC, ente encargado de la organización del festival) en la semana del 6 de abril. En esos días se anunció la programación del FIA, que se desarrolló disminuido y desorganizado entre el 23 de abril al 3 de mayo; incluso, se suspendieron los eventos masivos.

Carreras dos semanas antes del festival, documentos sin validez jurídica y mala comunicación entre el CPAC y los artistas seleccionados quedan en evidencia en este caso.

López Riotte recibió el encargo de representar a grupos de danza y folclor: la Compañía Folclórica Raíces Ticas, el Ensamble Folclórico Bajura, el grupo de danza del Ministerio de Educación Pública Pura Cañita, los grupos de danza Juerga Flamenco y Fantasía de Tango; además de la orquesta Madera Nueva.

El equipo de Ada Acuña, coordinadora de artes escénicas del FIA hasta el 30 de marzo, solicitó las autorizaciones de representación a los artistas que no tenían usuario en CompraRed (plataforma que utilizó el Ministerio de Cultura para formalizar las contrataciones). Algunos de los creadores no tenían seguro de profesional independiente ante la Caja del Seguro o estaban atrasados con las cuotas.

Llama la atención que los artistas no conocían al representante, ya que él solo fue un medio; de hecho, el procedimiento de recepción de requisitos se hizo a través de Acuña y sus asistentes.

López Riotte confirmó contactar a las agrupaciones hasta el jueves para informarles que él sería el encargado de cobrar el dinero de sus presentaciones ante el Ministerio de Cultura.

Tras consultar los documentos en CompraRed y a un abogado, se constató que las firmas en tres de las autorizaciones en la oferta de López son jurídicamente inválidas. ¿Por qué? Los artistas firmaron, mas no rellenaron debidamente las autorizaciones; por ejemplo, no detallaron sus datos personales, el nombre del representante artístico o la cédula de identidad.

Debido a los procesos de investigación abiertos para el FIA en la Contraloría General de la República, Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa, no fue posible contar con el testimonio del director del FIA, Inti Picado.

Según la Oficina de Prensa del Ministerio de Cultura, los funcionarios darán declaraciones acerca de estos temas a partir de hoy.

Nombramiento. Según Ada Acuña, el CPAC conocía desde enero el detalle de las agrupaciones que no contaban con los requisitos para la contratación directa. Acuña trabajó con el CPAC entre enero y marzo y, según dijo, desde su primer informe ofreció esta información.

“Lamentablemente había unos grupos, unos 6 o 7, que tenían una situación bastante complicada porque no estaban en la Caja del Seguro, tenían una deuda del seguro o no existían en CompraRed, por lo tanto tenían que empezar ese proceso (registrarse como proveedores en la plataforma)”, dijo.

Este tema se atendió dos semanas antes de comenzar el festival. Alejandro López aseguró que fue a principios de abril cuando asistió al Ministerio de Cultura y el director del CPAC le solicitó que prestara sus servicios a los grupos sin todos los documentos necesarios.

“Ellos me dijeron que necesitaban que estas personas se presentaran en el FIA porque les gustaban en la programación y no tenían la manera de formalizar con proveeduría”, narró López.

La conversación, en palabras del representante, habría incluido la negociación de su comisión. “Vos que estás al día con todo, nos hacés el favor y te ganás algo en esa representación”, cuenta que le dijo Picado entonces.

El porcentaje de ganancia que acordaron fue del 6,5% sobre el precio ofertado por los artistas.

Según la propuesta presentada por López en CompraRed se cobraría ¢2.800.000 por tres grupos: una orquesta musical y dos grupos de baile, uno de danza folclórica y otro de tango. Sin embargo, el representante afirmó que de ese mismo monto debe pagar a otros tres creadores: Juerga Flamenco, la Compañía Folclórica Raíces Ticas y el Ensamble Folclórico Bajura.

No obstante, en la documentación se evidencia que solo una de las autorizaciones de representación es jurídicamente válida, la de la orquesta Madera Nueva, conjunto que confirmó conocer a López Riotte y que antes habían usado sus servicios de representante artístico.

Las otras dos agrupaciones (Pura Cañita y Fantasía de Tango) no solo no conocían a López, sino que firmaron mal las autorizaciones que tienen como fecha de emisión el jueves 16 de abril.

Pura Cañita sí autorizó a los coordinadores del FIA a usar un representante, pero canceló su presentación del domingo 3 de mayo a causa de la mala comunicación en el festival.

“No me pareció porque no conozco al señor y, como me dice la Junta Directiva de mi grupo, nosotros no tenemos ninguna seguridad de que el señor nos fuera a dar el dinero”, expresó Luis Diego Zúñiga, su director, el martes 5 de mayo cuando aún López Riotte no lo había contactado.

Él explicó que Pura Cañita no cuenta con facturas timbradas pues es un conjunto de baile de una escuela pública. En la oferta que presentaron cobraron ¢200.000 por transporte y alimentación, aún así la oferta de López cobró por su acto ¢300.000.

La diferencia en los montos de la oferta, según afirmó López, es para cobrar las tres agrupaciones que no incluyó en el documento porque no entregaron sus autorizaciones para redactarla.

“Yo no tengo que desglosar lo que cuesta cada agrupación; lo hice así para tener más orden... Yo había sacado un presupuesto que era de ¢3.600.000, que es lo que ocupo para pagarle a las bandas (sic), pero solamente se adjudicó ¢2.800.000. Eso es lo que yo quiero arreglar (con el CPAC)”.

La invalidez no pudo ser comprobada ni negada por el Departamento de Proveeduría del Ministerio de Cultura. Dicha oficina avaló la documentación de la oferta y aprobó la orden de compra el miércoles 29 de abril.

Consultado acerca de por qué no se hizo devolución y corrección de estas autorizaciones, el proveedor Jorge Rodríguez acuñó responsabilidad del proceso al área de Comprobación y Control, quienes debieron revisar los papeles entregados.

Práctica común. López Riotte asegura que la factura de esta oferta fue presentada el viernes al Ministerio de Cultura.

No es la primera vez que López Riotte sirve para este fin; según contó, ha representado agrupaciones en el FIA durante los últimos tres años. Su trabajo no es ser mánager ni productor de los artistas, simplemente presta, por una comisión, su nombre y usuario de CompraRed a quienes no cuentan con los papeles para sus contrataciones administrativas.

Los artistas suelen contactarlo personalmente para estos trámites, aunque en esta ocasión lo hizo Picado.

López conoce a Picado de otros eventos, en especial el Festival Veranos en el Cenac 2011, cuando el Ministerio de Cultura lo contrató como productor, y durante el cual el grupo de rock El Parque (del cual es miembro Picado) tuvo una presentación musical.

En este FIA, Alejandro López representó a seis ofertas artísticas con un costo total ¢ 30.344.928 30.344.928 .

Las otras ofertas

Estos son las ofertas adjudicados a Alejandro López Riotte hasta el 30 de abril, último día en el que Proveeduría del Ministerio de Cultura envió y aprobó contrataciones en CompraRed.

Cuneta Son Machín: La banda nicaragüense fue la primera orden de compra a nombre de López aprobada, el 22 de abril, un día antes de la inauguración.

Tía Panchita: La representación del musical Cuentos de mi Tía Panchita (que no estaba en programa) fue aprobada el 23 de abril, autorizada por su director.

Sinfónica Juvenil: La orden de compra de la Orquesta Sinfónica Juvenil se aprobó el 29 de abril; la autorización legal la firmó el director Irwin Hoffman.

Italia 90: López Riotte representó la proyección de la película del director Miguel Gómez con su autorización. El trámite se aprobó el 29 de abril.

Grupos: La oferta de las agrupaciones sin papeles se aprobó en CompraRed el 29 de abril.

Plásticas: López representó cuatro exposiciones de artes plásticas del FIA y a una curadora que realizó “asesoría artística”. La orden se aprobó el 30 de abril.

