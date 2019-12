“Quería usar una técnica que no fuera dibujar las letras y después rellenarlas con un pincel porque es fastidioso. Veía que mucha gente usaba plantillas y me dije: ‘¿Por qué no hacer las letras en directo con un masking?’. Así tengo varias ventajas: el cliente puede ver el rótulo antes de pintarlo, y puedo hacerlo del tamaño y la forma en que él quiera”, describió el artista, quien aprendió de pintura en el Liceo de Costa Rica.