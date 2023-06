Falleció Cormac McCarthy, autor de ‘No Country for Old Men’, a los 89 años

El escritor estadounidense Cormac McCarthy, que alcanzó el éxito a una edad avanzada gracias a novelas como Todos los hermosos caballos o La carretera, falleció este martes 13 de junio a los 89 años por causas naturales, anunció su editor.

Cronista del oscuro y cruel Lejano Oeste, McCarthy, autor de novelas adaptadas por Hollywood (como No Country for Old Men -No es país para viejos-) y que ganó un premio Pulitzer, murió en su casa de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, según un comunicado de la editorial Penguin Ramdom House.

Cormac McCarthy escribió la novela 'No Country for Old Men' que inspiró una película con el mismo nombre. (STEPHEN LOVEKIN/AFP)

“Su muerte ha sido confirmada por su hijo, John McCarthy”, detalló la información.

Nacido como Charles McCarthy el 20 de julio de 1933 en Providence, Rhode Island (noreste), este autor de 12 novelas “fue uno de los escritores más renombrados e influyentes del planeta”, explicó Penguin Random House.

McCarthy cosechó varios premios de prestigio en Estados Unidos, incluido un Pulitzer por La carretera (2006), que narra las andanzas de un padre y un hijo en un país asolado por un cataclismo de origen desconocido.

“Cormac McCarthy cambió el curso de la literatura”, dijo el director ejecutivo de Penguin Random House, Nihar Malaviya, en el comunicado.

Si bien el novelista encontró el éxito tarde en su vida, “millones de lectores de todo el mundo han abrazado sus personajes, sus temas míticos y las emociones íntimas y genuinas que dejó en cada página en novelas brillantes que seguirán siendo tanto actuales como atemporales para las generaciones venideras”, escribió el editor.

Las reacciones del medio literario y artístico fueron inmediatas. El famoso Stephen King se inclinó en Twitter ante “quizás el mejor novelista estadounidense de (su) tiempo”.

Y el músico de rock Jason Isbell también se preguntó en Twitter “¿Cuántos de nosotros fuimos influenciados” por McCarthy? Un número inconmensurable”.

Recluso y desprendido de las limitaciones materiales -vivió durante mucho tiempo en moteles de mala muerte-, McCarthy concedió solo un puñado de entrevistas a los medios.