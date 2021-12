Didion, de 87 años, conocida por sus penetrantes ideas y su discreto glamour, “murió en su casa en Manhattan a causa de la enfermedad de Parkinson”, indicó el periódico. Los primeros trabajos de Didion incluyeron su colección de ensayos seminales de 1968 Slouching Towards Bethlehem, la cual deleitó a los críticos y la convirtió en una estrella auténtica, así como The White Album, otra colección de ensayos centrada en Los Ángeles, y Play It as It Lays, una novela sobre las vidas de personalidades de Hollywood.