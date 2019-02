“Al final yo me quedé y nos dijeron que el depósito se haría hasta el jueves 7. Lo que nos respondieron es que tuvieron que ‘apagar otros incendios’. Que en horas de la tarde iba a hacer el depósito, luego dijeron que se les cayó la red y que no podían hacerlo. Por un comentario de Facebook nos dimos cuenta que habían dicho que el depósito se haría el lunes 11 y eso no pasó”, añadió Martínez, quien asegura que parte de su molestia es porque “desde octubre” debían tener ese dinero.