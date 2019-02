Yo llegué a Colombia llena de sueños que poco a poco se han ido materializando. Bogotá tiene muchas opciones y vida cultural. El mercado aquí es mucho más grande y hay muchísimo que hacer. Me tomó meses darme cuenta de cómo es la dinámica. Por ejemplo, darme cuenta que existe la figura del mánager/agente y que es imprescindible tener uno porque si no, simplemente no te das cuenta de nada, ni siquiera de los castings. Luego, me tomó otros meses buscar, contactar y concretar con un mánager. Como nadie me conocía y todavía no había hecho nada acá, era obvio que no me iban a prestar mucha atención; entonces empecé a contactarlos por correo y hacer videos personalizados a cada uno, al fin uno me contestó. Tenía que hacer algo diferente que me destacara del resto, esa fue mi estrategia.