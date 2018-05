Pressing On: The Letterpress Film (2016): La técnica de letterpress nació con la imprenta, pero hoy corre el riesgo de desaparecer. No obstante, algunos amantes de la tipografía mantienen viva una tradición de gran belleza e historia. Se mostrará el 7 de junio a las 5:30 p. m. y el 8 de junio a as 8:30 p. m.