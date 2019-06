Davis recibirá el Premio Humanitario Jean Hersholt por su defensa de la igualdad de género en los medios como fundadora de la organización sin ánimo de lucro The Geena Davis Institute on Gender in Media, y el Festival de Cine de Bentonville enfocado en las mujeres. La actriz, de 63 años, de hecho ya ganó un Óscar, por su papel de reparto en The Accidental Tourist.