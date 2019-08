“El premio es muy hermoso porque es una votación que se hace entre la organización del festival, el aparato logístico, los colegas cuenteros y otras personas influyentes en el certamen. Se hace una votación partiendo no solo de las cualidades artísticas de la persona sino de sus condiciones humanas, sociales y de colaboración entre todos. Para mí entonces fue una grata sorpresa que me designaran como la Gran Encantadora. Me siento muy halagada, muy emocionada y creo que por una parte, es una palmadita en el hombro por tantos años de trabajo apasionado”, comentó Fernández a Viva vía telefónica.