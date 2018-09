El diseño del espacio plantea un conflicto entre un afuera dominado por la inmensidad del mar y un adentro donde abundan las vidas de personajes insatisfechos a causa de lo que no tienen o, inclusive, de lo que poseen. Olga trabaja como maestra, pero odia su empleo. María está casada, pero no ama a su marido. La joven Irene tiene el futuro, pero no encuentra con qué o quién llenarlo.