A estas alturas de la Historia, no podemos incluir en el “todos” de Daniel a las feministas que arriesgan su integridad en manifestaciones callejeras o a las personas que promueven relaciones equitativas entre los géneros. Inclusive, en ese “todos” no caben las mujeres sobrevivientes de violencia ni quienes constituyen sus redes de apoyo. Los que ejecutan El crimen nuestro no son las Gracielas ni las Violetas. Habría que apuntar en otras direcciones si no se desea perpetuar eso que se pretende combatir.