– Acordate que hay órganos descentralizados que tienen cierta independencia, como el Teatro Nacional, el Melico Salazar… Porque lo he estado estudiando, no creás. Me sentía estudiando otra vez en la universidad, estudiando hasta altas horas de la noche para entender un poco cómo es que funciona y pidiendo apoyo a gente explicación de cómo es que funciona [muestra organigrama del sitio web del MCJ]. Todos estos son los famosos órganos descentralizados. Centro de Producción Cinematográfica: ¿qué es lo que se ha hecho tradicionalmente? Un festival internacional de cine. Yo estuve presente en algunas (ediciones) del gobierno anterior y me pareció que se hacía bien. No tuve el gusto (de asistir) en este gobierno, pero son cosas que hay que hacer bien.